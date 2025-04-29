https://ria.ru/20250429/moskva-2014106249.html

На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП

На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.04.2025

На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП

Три пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:12:00+03:00

2025-04-29T16:12:00+03:00

2025-04-29T16:12:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Три пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. "По предварительным данным, на Волоколамском шоссе водитель маршрутного автобуса Next совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате дорожной аварии три пассажира маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html

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происшествия, москва, дтп, россия