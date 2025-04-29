Рейтинг@Mail.ru
На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/moskva-2014106249.html
На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП
На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.04.2025
На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП
Три пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:12:00+03:00
2025-04-29T16:12:00+03:00
происшествия
москва
дтп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/62/1512306270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e39a7c77603529b728a77647cb53bed3.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Три пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. "По предварительным данным, на Волоколамском шоссе водитель маршрутного автобуса Next совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате дорожной аварии три пассажира маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/62/1512306270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ccf6f774adf7a0b997aa7fc4d815f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, дтп, россия
Происшествия, Москва, ДТП, Россия
На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП

Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП на Волоколамском шоссе в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Три пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция.
"По предварительным данным, на Волоколамском шоссе водитель маршрутного автобуса Next совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате дорожной аварии три пассажира маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Последствия столкновения двух автобусов на улице Грина в Северном Бутово в Москве, 6 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году
28 апреля, 13:47
 
ПроисшествияМоскваДТПРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала