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На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП
На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.04.2025
На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП
Три пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:12:00+03:00
2025-04-29T16:12:00+03:00
2025-04-29T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Три пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. "По предварительным данным, на Волоколамском шоссе водитель маршрутного автобуса Next совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате дорожной аварии три пассажира маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, дтп, россия
Происшествия, Москва, ДТП, Россия
На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП на Волоколамском шоссе в Москве