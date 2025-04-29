https://ria.ru/20250429/moskva-2014089480.html

В Москве задержали экс-директора "Фестивальной дирекции" Калининграда

В Москве задержали экс-директора "Фестивальной дирекции" Калининграда - РИА Новости, 29.04.2025

В Москве задержали экс-директора "Фестивальной дирекции" Калининграда

Экс-директор калининградской фестивальной дирекции Ольга Акопова задержана в Москве, она подозревается в присвоении средств из Фонда президентских грантов,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:36:00+03:00

2025-04-29T15:36:00+03:00

2025-04-29T15:36:00+03:00

москва

калининградская область

фонд президентских грантов

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КАЛИНИНГРАД, 29 апр — РИА Новости. Экс-директор калининградской фестивальной дирекции Ольга Акопова задержана в Москве, она подозревается в присвоении средств из Фонда президентских грантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Задержание было произведено полицией в Москве. Ее подозревают в присвоении средств из Фонда президентских инициатив. Сумму пока не называем - уточняется, один эпизод был или несколько. Размер особо крупный", - сказал источник. Собеседник агентства уточнил, что скоро, возможно, появится и официальная информация. "Фестивальная дирекция" — автономная некоммерческая организация, учрежденная министерством по культуре и туризму Калининградской области 21 января 2019 года. Дирекция занимается организацией, проведением и продвижением культурных, развлекательных, образовательных, профессиональных, выставочных и других событий на территории региона. АНО осуществляет промоутерскую деятельность и проводит работу художественно-творческого характера. В состав "Фестивальной дирекции" входит Кинокомиссия по распределению финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов (рибейты) для российских кинопроизводителей.

https://ria.ru/20250429/netreba-2014023987.html

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москва

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москва, калининградская область, фонд президентских грантов