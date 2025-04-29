https://ria.ru/20250429/moskva-2014068653.html

В Москве откроют Галерею Славы в честь погибших военкоров

В Москве откроют Галерею Славы в честь погибших военкоров - РИА Новости, 29.04.2025

В Москве откроют Галерею Славы в честь погибших военкоров

Галерею Славы в честь погибших военкоров откроют 18 мая в храме в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона в московском парке имени Артема Боровика, сообщил РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:45:00+03:00

2025-04-29T14:45:00+03:00

2025-04-29T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир ресин

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Галерею Славы в честь погибших военкоров откроют 18 мая в храме в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона в московском парке имени Артема Боровика, сообщил куратор программы строительства православных храмов в Москве, депутат Госдумы, советник мэра столицы Сергея Собянина и патриарха Кирилла Владимир Ресин. По данным пресс-службы, помимо большого верхнего храма на 800 прихожан, будет еще и малый нижний храм на 100 человек во имя праведного отрока Артемия Веркольского: большой храм посвящен памяти погибших в Великой Отечественной войне, малый - военных корреспондентов, погибших в горячих точках. "Храм рассчитан на 800 прихожан и станет настоящим духовным центром района Марьино. Сегодня здесь ведутся внутренние работы: строители облицовывают мраморными плитами Галерею Славы, куда наносят имена погибших военкоров, отдавших жизни во время исполнения долга в самых разных конфликтах, включая СВО. Галерею мы планируем открыть уже к 18 мая", - сказал Ресин, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Ресина, на плитах в Галерее будут имена военкоров, погибших в горячих точках, в том числе в СВО и Великой Отечественной войне, а также местных жителей-участников ВОВ. "Такая преемственность дедов, прадедов и нынешних героев - Победу мы и сегодня отстаиваем и сохраняем", - отметил настоятель храма в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона, иерей Виталий Ульянов, слова которого также приводит пресс-служба Ресина. Ресин напомнил, что ввод храма в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2026 года. "Работы тут идут хорошо. Подрядчик - надежный, сам приход очень сильный. Конечно, сложностей хватает, особенно с теплом, но мы их решаем. Главное, что храм рассчитан на шаговую доступность для жителей района. Ведь когда-то здесь были поля орошения, а сегодня - плотная жилая застройка, десятки тысяч людей. И храм им очень нужен", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250423/voenkor-2013034559.html

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москва, владимир ресин, сергей собянин, госдума рф