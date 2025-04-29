Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы нанесли граффити, посвященное 80-летию Победы - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:48 29.04.2025 (обновлено: 14:49 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/moskva-2014034742.html
В центре Москвы нанесли граффити, посвященное 80-летию Победы
В центре Москвы нанесли граффити, посвященное 80-летию Победы - РИА Новости, 29.04.2025
В центре Москвы нанесли граффити, посвященное 80-летию Победы
Памятное граффити, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, нанесли на Садовнической улице в центре Москвы на трансформаторной подстанции,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:48:00+03:00
2025-04-29T14:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
городское хозяйство москвы
москва
россети московский регион
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014069846_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_196b79d42da3b3d480b752016e167ab6.png
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Памятное граффити, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, нанесли на Садовнической улице в центре Москвы на трансформаторной подстанции, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь находится наш филиал "Московские кабельные сети", на этой стене нарисовано граффити, которое отражает замечательную страницу в истории энергетики Москвы. Энергетики Москвы внесли свой вклад (в Победу - ред.), соорудив 220 километров заграждений", - рассказал журналистам председатель Совета ветеранов ПАО "Россети Московский регион" Александр Митяев. Он отметил, что за подвиг по защите столицы энергетики Москвы были отмечены Орденом Отечественной войны первой степени, его изображение также нанесено на стену. Помимо Ордена художественная композиция включает изображение советского солдата на фоне Кремля и схему подмосковного рубежа электрозаграждений 1941 года.
https://ria.ru/20250429/pobeda-2013980287.html
https://ria.ru/20250425/sobyanin-2013323908.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014069846_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6dd829b24713890326941af1bdc4a99d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, россети московский регион
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россети Московский регион
В центре Москвы нанесли граффити, посвященное 80-летию Победы

На Садовнической улице в Москве нанесли граффити, посвященное 80-летию Победы

© РИА Новости / Сергей МозголовПамятное граффити, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Садовнической улице в центре Москвы
Памятное граффити, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Садовнической улице в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мозголов
Памятное граффити, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Садовнической улице в центре Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Памятное граффити, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, нанесли на Садовнической улице в центре Москвы на трансформаторной подстанции, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь находится наш филиал "Московские кабельные сети", на этой стене нарисовано граффити, которое отражает замечательную страницу в истории энергетики Москвы. Энергетики Москвы внесли свой вклад (в Победу - ред.), соорудив 220 километров заграждений", - рассказал журналистам председатель Совета ветеранов ПАО "Россети Московский регион" Александр Митяев.
Москва накануне Дня Победы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Бирюков рассказал об оформлении улиц Москвы ко Дню Победы
Вчера, 09:20
Он отметил, что за подвиг по защите столицы энергетики Москвы были отмечены Орденом Отечественной войны первой степени, его изображение также нанесено на стену.
Помимо Ордена художественная композиция включает изображение советского солдата на фоне Кремля и схему подмосковного рубежа электрозаграждений 1941 года.
Украшения на станции Трубная московского метрополитена ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Метро Москвы украсили к празднованию 9 мая
25 апреля, 08:55
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссети Московский регион
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала