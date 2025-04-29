https://ria.ru/20250429/moskva-2014034742.html
В центре Москвы нанесли граффити, посвященное 80-летию Победы
В центре Москвы нанесли граффити, посвященное 80-летию Победы - РИА Новости, 29.04.2025
В центре Москвы нанесли граффити, посвященное 80-летию Победы
Памятное граффити, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, нанесли на Садовнической улице в центре Москвы на трансформаторной подстанции,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:48:00+03:00
2025-04-29T12:48:00+03:00
2025-04-29T14:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Памятное граффити, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, нанесли на Садовнической улице в центре Москвы на трансформаторной подстанции, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь находится наш филиал "Московские кабельные сети", на этой стене нарисовано граффити, которое отражает замечательную страницу в истории энергетики Москвы. Энергетики Москвы внесли свой вклад (в Победу - ред.), соорудив 220 километров заграждений", - рассказал журналистам председатель Совета ветеранов ПАО "Россети Московский регион" Александр Митяев. Он отметил, что за подвиг по защите столицы энергетики Москвы были отмечены Орденом Отечественной войны первой степени, его изображение также нанесено на стену. Помимо Ордена художественная композиция включает изображение советского солдата на фоне Кремля и схему подмосковного рубежа электрозаграждений 1941 года.
https://ria.ru/20250429/pobeda-2013980287.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россети московский регион
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россети Московский регион
В центре Москвы нанесли граффити, посвященное 80-летию Победы
На Садовнической улице в Москве нанесли граффити, посвященное 80-летию Победы