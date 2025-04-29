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В Москве пройдет акция "Расскажи о своем герое" - РИА Новости, 29.04.2025
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10:17 29.04.2025 (обновлено: 10:18 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/moskva-2013990998.html
В Москве пройдет акция "Расскажи о своем герое"
В Москве пройдет акция "Расскажи о своем герое" - РИА Новости, 29.04.2025
В Москве пройдет акция "Расскажи о своем герое"
Более миллиона юных москвичей примут участие в акции "Расскажи о своем герое", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, она пройдет во всех РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:17:00+03:00
2025-04-29T10:18:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более миллиона юных москвичей примут участие в акции "Расскажи о своем герое", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, она пройдет во всех школах и колледжах столицы, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в преддверии 9 Мая во всех школах, колледжах и центрах дополнительного образования столицы проходят мероприятия, посвященные Дню Победы. "Одно из самых масштабных мы запустили 28 апреля - это уникальная общегородская акция "Расскажи о своем герое". Более 1,1 миллиона ребят подготовят рассказы о своих родных - тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, работал в тылу и своими героическими поступками приблизил Победу. Юные москвичи представят свои работы на специальных занятиях, которые пройдут с 28 по 30 апреля. А привычные звонки в рамках акции во всех школах столицы заменят на мелодию песни "День Победы", они будут звучать до 7 мая", - рассказала Ракова. Она добавила, что участники подготовят проекты о подвигах героев своих семей в формате небольшого рассказа или презентации. В рамках акции ребята представят работы на специальных занятиях, где смогут продемонстрировать портрет героя, рассказать о его подвиге, личных качествах и о том, что они хотели бы сказать поколению победителей сегодня.
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве пройдет акция "Расскажи о своем герое"

Более миллиона юных москвичей примут участие в акции "Расскажи о своем герое"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более миллиона юных москвичей примут участие в акции "Расскажи о своем герое", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, она пройдет во всех школах и колледжах столицы, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в преддверии 9 Мая во всех школах, колледжах и центрах дополнительного образования столицы проходят мероприятия, посвященные Дню Победы.
"Одно из самых масштабных мы запустили 28 апреля - это уникальная общегородская акция "Расскажи о своем герое". Более 1,1 миллиона ребят подготовят рассказы о своих родных - тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, работал в тылу и своими героическими поступками приблизил Победу. Юные москвичи представят свои работы на специальных занятиях, которые пройдут с 28 по 30 апреля. А привычные звонки в рамках акции во всех школах столицы заменят на мелодию песни "День Победы", они будут звучать до 7 мая", - рассказала Ракова.
Она добавила, что участники подготовят проекты о подвигах героев своих семей в формате небольшого рассказа или презентации. В рамках акции ребята представят работы на специальных занятиях, где смогут продемонстрировать портрет героя, рассказать о его подвиге, личных качествах и о том, что они хотели бы сказать поколению победителей сегодня.
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