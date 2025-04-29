https://ria.ru/20250429/moldaviya-2014209700.html

Воронин уверен, что властям Молдавии не удастся помешать празднованию 9 мая

Воронин уверен, что властям Молдавии не удастся помешать празднованию 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025

Воронин уверен, что властям Молдавии не удастся помешать празднованию 9 мая

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной парламентской Партии коммунистов Владимир Воронин выразил уверенность в том, что властям республики не удастся... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:56:00+03:00

2025-04-29T21:56:00+03:00

2025-04-29T21:56:00+03:00

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в мире

молдавия

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владимир воронин

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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной парламентской Партии коммунистов Владимир Воронин выразил уверенность в том, что властям республики не удастся помешать всенародному празднованию Дня Победы, жители Молдавии все равно соберутся на марше, потому что этот праздник стал частью их генетического кода. Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка". Лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович 25 апреля заявил, что общественники и молдавская оппозиция намерены провести 9 мая в День Победы шествие "Бессмертного полка" на центральной площади Кишинева, несмотря на отказ властей согласовать маршрут. "Главное, чтобы мы собрались. Те, кто придумывает всякие преграды (для празднования Дня Победы 9 Мая), им все равно не удастся остановить людей, потому что это — не праздник мой или ваш, а всеобщий праздник, всенародный, всемирный. И он, как генетический код вошел в нас всех и передается от нас нашим детям, от наших детей нашим внукам, от внуков нашим правнукам. И так будет вечно. И ни одна власть не сможет это остановить. Это вот ручейками стекутся, но соберутся", - заявил Воронин в эфире телеканала "Первый в Молдове". По его словам, власть должна заниматься другими делами, а не создавать препятствия для празднования Дня Победы. "Идти против народа — это глупость, и очень большая. Зачем создавать проблемы там, где их не должно быть?!" - подчеркнул экс-президент. Он напомнил, что 9 мая - это общепризнанный во всем мире День Великой Победы над фашизмом и нацизмом. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: так. кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году.

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html

https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013505035.html

молдавия

кишинев

германия

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в мире, молдавия, кишинев, германия, владимир воронин, майя санду, евгения гуцул, русская православная церковь, день победы