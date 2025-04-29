https://ria.ru/20250429/moldavija-2014184790.html

В Кишиневе оппозиция потребовала допустить Марш Победы на главную площадь

В Кишиневе оппозиция потребовала допустить Марш Победы на главную площадь - РИА Новости, 29.04.2025

В Кишиневе оппозиция потребовала допустить Марш Победы на главную площадь

Оппозиционные в Молдавии блок "Победа" и Партия социалистов заявили, что требуют от властей республики допустить 9 мая колонну Марша Победы на главную площадь... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:33:00+03:00

2025-04-29T19:33:00+03:00

2025-04-29T19:33:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Оппозиционные в Молдавии блок "Победа" и Партия социалистов заявили, что требуют от властей республики допустить 9 мая колонну Марша Победы на главную площадь Кишинева. Во вторник в здании администрации Кишинева прошло очередное заседание структур мэрии столицы и правительства Молдавии, где рассматривался вопрос о проведении праздничных мероприятий 9 мая на главной площади в Кишиневе. Представители Партии социалистов и блока "Победа" настаивали на том, чтобы местные и центральные власти дали добро на организацию на главной площади столицы Марша Победы 9 мая. "Социалисты требуют от властей допустить формирование колонны на Марш Победы 9 мая на главной площади столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Партии социалистов. Депутат парламента от блока "Победа" Регина Апостолова после заседания заявила журналистам о том, что политформирование остается на своих прежних позициях, считая, что на центральной площади должен отмечаться День Победы. Она подчеркнула, что на заседании в мэрии не было никого из представителей правительства республики – тех, кто настаивают на проведении на центральной площади 9 мая Дня Европы. "Сегодня в мэрии Кишинева прошло уже четвертое заседание по вопросу организации мероприятий к 9 мая. К сожалению, оно не завершилось принятием решения… Все политические силы, выступившие за то, чтобы начало празднования Дня Победы прошло именно на этой площади, отстаивали свою позицию. Но, несмотря на это, единого решения достичь не удалось. Мы предполагаем, что впереди еще как минимум одно, а, возможно, и несколько совещаний", - отметила депутат. Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка". Лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович 25 апреля заявил, что общественники и молдавская оппозиция намерены провести 9 мая в День Победы шествие "Бессмертного полка" на центральной площади Кишинева, несмотря на отказ властей согласовать маршрут. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html

https://ria.ru/20250322/voennye-2006680777.html

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в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец, день победы