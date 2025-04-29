https://ria.ru/20250429/moldavija-2014083844.html

Молдавия превращается в полигон неонацизма, заявили в Партии коммунистов

Молдавия превращается в полигон неонацизма, заявили в Партии коммунистов - РИА Новости, 29.04.2025

Молдавия превращается в полигон неонацизма, заявили в Партии коммунистов

Власти Молдавии с подачи Запада совершают преступление против памяти о Победе и превращают страну в полигон неонацизма и ярой русофобии, заявила депутат... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:21:00+03:00

2025-04-29T15:21:00+03:00

2025-04-29T15:21:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Власти Молдавии с подачи Запада совершают преступление против памяти о Победе и превращают страну в полигон неонацизма и ярой русофобии, заявила депутат парламента республики от Партии коммунистов. "В Молдавии под прикрытием евроинтеграции и демократии совершаются преступления против памяти, против народа, против самой человечности. Под руководством западных кукловодов местные власти превращают республику в полигон неонацизма и ярой русофобии, повторяя украинский сценарий. И если мы промолчим сегодня, завтра пламя этой чумы охватит весь мир", - заявила Караман, выступая в рамках форума, организованного Союзом коммунистических партий. Текст выступления депутата был опубликован на сайте Компартии. По ее словам, румынские солдаты, которые воевали на стороне Германии, в Молдавии сейчас "становятся жертвами и заложниками гитлеровского режима". "Это не просто ошибка. Это хорошо продуманный план. 9 мая, день, когда наши деды ценой своей жизни отвоевали для нас великую победу, и молдаване плакали от счастья, видя советский флаг над Кишиневом, объявляется властью днем Европы и днем скорби. Георгиевская лента, символ которой наши ветераны и все мы символично носим на Параде Победы, запрещена. Стариков и всех осмелившихся одеть эту ленту штрафуют как преступников", - добавила Караман. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250425/shor-2013516442.html

https://ria.ru/20250429/moldavija-2014009371.html

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду