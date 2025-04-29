https://ria.ru/20250429/moldavija-2014009371.html

Кишинев манипулирует украинским конфликтом, заявили в парламенте Молдавии

Кишинев манипулирует украинским конфликтом, заявили в парламенте Молдавии - РИА Новости, 29.04.2025

Кишинев манипулирует украинским конфликтом, заявили в парламенте Молдавии

Власти Молдавии манипулируют страхом граждан и используют украинский конфликт, чтобы оправдать собственные неудачи, заявила независимый депутат парламента... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:46:00+03:00

2025-04-29T11:46:00+03:00

2025-04-29T11:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Власти Молдавии манипулируют страхом граждан и используют украинский конфликт, чтобы оправдать собственные неудачи, заявила независимый депутат парламента республики Олеся Стамате. "Политики эксплуатируют определенные страхи граждан… Мне не нравится такой способ действий, и я считаю, что граждане являются самыми справедливыми судьями, и они вынесут свой вердикт на выборах, была ли эта техника или метод хорошим, правильным или они будут обвинять правительство в оправдании определенных неудач войной на границе (украинским конфликтом - ред.) каждый раз или слишком часто", - заявила Стамате в эфире телеканала Cinema 1. По ее словам, война на Украине действительно имеет определенные негативные последствия для Молдавии, но ее нельзя использовать для оправдания провальной внутренней политики. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250423/moldaviya-2013023198.html

https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, украина