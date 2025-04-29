Рейтинг@Mail.ru
ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 29.04.2025 (обновлено: 14:30 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/mo-2014022014.html
ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ
ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ
ВКС (воздушно-космические силы) РФ сбили украинский самолет Су-27, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:22:00+03:00
2025-04-29T14:30:00+03:00
воздушно-космические силы россии
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
су-27
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014038508_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cf2cb9e8722b03064a50177bce156415.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ВКС (воздушно-космические силы) РФ сбили украинский самолет Су-27, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", — говорится в сводке военного ведомства.ПВО сбила семь американских управляемых авиационных бомб JDAM, а также 189 беспилотников.Всего с начала СВО ВС России уничтожили 662 самолета, 283 вертолета, 54368 БПЛА, 605 ЗРК (зенитных ракетных комплексов), 23081 танк и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины РСЗО (реактивных систем залпового огня), 24238 орудий полевой артиллерии и минометов, 34718 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014026049.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014038508_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_62574b30fce3ab4ec978726cbb51d6cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воздушно-космические силы россии, россия, украина, сша, су-27, безопасность
Воздушно-космические силы России, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Су-27, Безопасность
ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ

МО: ВКС России сбили украинский самолет Су-27

© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Aleksandr GusevУкраинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Aleksandr Gusev
Украинский истребитель Су-27. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ВКС (воздушно-космические силы) РФ сбили украинский самолет Су-27, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", — говорится в сводке военного ведомства.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
"Недостижимая мечта": на Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Вчера, 12:33
ПВО сбила семь американских управляемых авиационных бомб JDAM, а также 189 беспилотников.
Всего с начала СВО ВС России уничтожили 662 самолета, 283 вертолета, 54368 БПЛА, 605 ЗРК (зенитных ракетных комплексов), 23081 танк и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины РСЗО (реактивных систем залпового огня), 24238 орудий полевой артиллерии и минометов, 34718 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииРоссияУкраинаСШАСу-27Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала