https://ria.ru/20250429/mo-2014022014.html

ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ

ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025

ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ

ВКС (воздушно-космические силы) РФ сбили украинский самолет Су-27, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:22:00+03:00

2025-04-29T12:22:00+03:00

2025-04-29T14:30:00+03:00

воздушно-космические силы россии

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

су-27

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014038508_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cf2cb9e8722b03064a50177bce156415.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ВКС (воздушно-космические силы) РФ сбили украинский самолет Су-27, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", — говорится в сводке военного ведомства.ПВО сбила семь американских управляемых авиационных бомб JDAM, а также 189 беспилотников.Всего с начала СВО ВС России уничтожили 662 самолета, 283 вертолета, 54368 БПЛА, 605 ЗРК (зенитных ракетных комплексов), 23081 танк и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины РСЗО (реактивных систем залпового огня), 24238 орудий полевой артиллерии и минометов, 34718 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250429/ukraina-2014026049.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воздушно-космические силы россии, россия, украина, сша, су-27, безопасность