ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ
МО: ВКС России сбили украинский самолет Су-27
© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Aleksandr GusevУкраинский истребитель Су-27
© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Aleksandr Gusev
Украинский истребитель Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ВКС (воздушно-космические силы) РФ сбили украинский самолет Су-27, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", — говорится в сводке военного ведомства.
ПВО сбила семь американских управляемых авиационных бомб JDAM, а также 189 беспилотников.
Всего с начала СВО ВС России уничтожили 662 самолета, 283 вертолета, 54368 БПЛА, 605 ЗРК (зенитных ракетных комплексов), 23081 танк и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины РСЗО (реактивных систем залпового огня), 24238 орудий полевой артиллерии и минометов, 34718 единиц специальной военной автомобильной техники.
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