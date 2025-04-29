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Мирошник назвал реакцию Киева на перемирие в День Победы ожидаемой - РИА Новости, 29.04.2025
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10:51 29.04.2025 (обновлено: 16:22 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/miroshnik-2013999071.html
Мирошник назвал реакцию Киева на перемирие в День Победы ожидаемой
Мирошник назвал реакцию Киева на перемирие в День Победы ожидаемой - РИА Новости, 29.04.2025
Мирошник назвал реакцию Киева на перемирие в День Победы ожидаемой
Реакция Киева на объявленное Россией перемирие на День Победы была ожидаемой — Украина хочет, чтобы следовали только ее инициативам, заявил посол по особым... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:51:00+03:00
2025-04-29T16:22:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Реакция Киева на объявленное Россией перемирие на День Победы была ожидаемой — Украина хочет, чтобы следовали только ее инициативам, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На самом деле, ожидаемая реакция Киева, потому что попытка поиграться в доминирование на международной переговорной площадке или такой виртуальной площадке потенциальных договоренностей явно выдает желание Британии, которая выталкивает вперед интерфейс под названием "Украина", которое порождает все более радикальные заявления. Поэтому само заявление Киева о том, что "давайте следовать нашему предложению Украины" — неважно о чем, неважно ради чего, неважно, какие у него будут последствия, — главное, давайте вы будете подчиняться тем инициативам, которые проистекают от Украины", — сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". "При этом на деле Украина нарушила все договоренности, которые были ранее, — это энергетический мораторий, это и пасхальное перемирие. Все эти проекты были обвалены Украиной, и она дальше говорит, что не будем обращать на это внимание, давайте следовать нашим предложениям. Чем более категорично они будут высказывать, тем якобы они будут стремиться к тому, чтобы им подчинились или кто-либо начал их рассматривать", — сказал он. По его словам, это создает "белый шум", по факту реального значения это не имеет, поскольку Киев продемонстрировал, что не способен выполнить договоренности. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль. Позднее Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
https://ria.ru/20250428/azarov-2013927283.html
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в мире, киев, россия, украина, родион мирошник, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Киев, Россия, Украина, Родион Мирошник, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Мирошник назвал реакцию Киева на перемирие в День Победы ожидаемой

Мирошник: Украина хочет, чтобы Россия подчинялась только ее инициативам

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Реакция Киева на объявленное Россией перемирие на День Победы была ожидаемой — Украина хочет, чтобы следовали только ее инициативам, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На самом деле, ожидаемая реакция Киева, потому что попытка поиграться в доминирование на международной переговорной площадке или такой виртуальной площадке потенциальных договоренностей явно выдает желание Британии, которая выталкивает вперед интерфейс под названием "Украина", которое порождает все более радикальные заявления. Поэтому само заявление Киева о том, что "давайте следовать нашему предложению Украины" — неважно о чем, неважно ради чего, неважно, какие у него будут последствия, — главное, давайте вы будете подчиняться тем инициативам, которые проистекают от Украины", — сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live".
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"При этом на деле Украина нарушила все договоренности, которые были ранее, — это энергетический мораторий, это и пасхальное перемирие. Все эти проекты были обвалены Украиной, и она дальше говорит, что не будем обращать на это внимание, давайте следовать нашим предложениям. Чем более категорично они будут высказывать, тем якобы они будут стремиться к тому, чтобы им подчинились или кто-либо начал их рассматривать", — сказал он.
По его словам, это создает "белый шум", по факту реального значения это не имеет, поскольку Киев продемонстрировал, что не способен выполнить договоренности.
Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль.
Позднее Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
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В миреКиевРоссияУкраинаРодион МирошникВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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