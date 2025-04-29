https://ria.ru/20250429/mironov-2013960819.html

Миронов предложил высылать из России легализованных взяточниками мигрантов

Миронов предложил высылать из России легализованных взяточниками мигрантов - РИА Новости, 29.04.2025

Миронов предложил высылать из России легализованных взяточниками мигрантов

Преступления в сфере миграции должны иметь последствия не только для должностных лиц, уличенных в коррупции, но и для мигрантов, которые получили документы... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T04:09:00+03:00

2025-04-29T04:09:00+03:00

2025-04-29T04:09:00+03:00

россия

сергей миронов

александр бастрыкин

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Преступления в сфере миграции должны иметь последствия не только для должностных лиц, уличенных в коррупции, но и для мигрантов, которые получили документы нелегальным путем, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Ранее информационный центр СК России сообщил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении начальника управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области и его подчиненного, арестованных по обвинению во взяточничестве. "Преступления в миграционной сфере должны иметь последствия не только для должностных лиц, уличенных в коррупции", - сказал РИА Новости Миронов. Он напомнил, что накануне по делу о взятках был арестован глава управления МВД по вопросам миграции в Пензенской области и его подчиненные. По версии следствия, бизнесмены давали полицейским деньги за легализацию мигрантов и за "общее покровительство", которое выражалось в информировании бизнесменов о планируемых проверках иностранцев и юрлиц. "У нас не первый раз хватают за руку высокопоставленных взяточников из миграционной службы, которые помогают приезжим легализоваться", - добавил политик. По мнению Миронова, хорошо, что их изобличают и наказывают, но этого недостаточно. "А что же бизнесмены, которые пользовались "услугами"? А что же те сотни и тысячи иностранцев, которые в результате нарушения закона стали нашими соседями или даже согражданами? Он продолжат как ни в чем ни бывало жить, поживать и добра наживать?!" - задался вопросом депутат Госдумы. Лидер СРЗП уверен, что оформленные преступниками документы, подтверждающие право пребывания иностранца в РФ, а также полученные таким образом российские паспорта должны признаваться недействительными, а их владельцы подлежат высылке. "Очевидно, это потребует изменений в действующем законодательстве, которые будет готовить наша фракция", - заключил он. Ранее УФСБ по региону сообщило, что начальник управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области и начальник отдела иммиграционного контроля этого управления арестованы по обвинению в получении взяток от бизнесменов за легализацию в РФ мигрантов, в том числе нелегальных. В главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что фигуранты дела отстранены от должности и при подтверждении вины будут уволены по отрицательным основаниям. Следователи предъявили им обвинение по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взяток группой лиц по предварительному сговору". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250328/vizy-2007878566.html

https://ria.ru/20250411/gosduma-2010597193.html

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009241334.html

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россия, сергей миронов, александр бастрыкин