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В АдГ оценили мирные инициативы Трампа по Украине - РИА Новости, 29.04.2025
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19:13 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/mir-2014177225.html
В АдГ оценили мирные инициативы Трампа по Украине
В АдГ оценили мирные инициативы Трампа по Украине - РИА Новости, 29.04.2025
В АдГ оценили мирные инициативы Трампа по Украине
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) серьезно относится к мирным инициативам президента США Дональда Трампа по Украине и будет приветствовать, если... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:13:00+03:00
2025-04-29T19:13:00+03:00
в мире
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штеффен котре
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) серьезно относится к мирным инициативам президента США Дональда Трампа по Украине и будет приветствовать, если его усилия приведут к длительному прекращению огня, заявил РИА Новости депутат бундестага от этой партии Штеффен Котре. "АдГ рассматривает заявления Дональда Трампа о намерении положить конец войне в Украине как серьёзные сигналы. В отличие от нынешнего федерального правительства (Германии – ред.), Трамп традиционно выступает за более сдержанную внешнюю политику с упором на американские интересы и меньшую вовлечённость в военные конфликты. Если его усилия по достижению мира приведут к устойчивому перемирию дипломатическим путём, то это будет однозначно приветствоваться", - ответил Котре на письменный запрос РИА Новости. Во вторник Трамп отмечает сотый день с момента своего повторного выступления в должность 20 января. В ходе президентской кампании 2024 года Трамп обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Позднее американский спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации - положить конец конфликту в течение первых 100 дней. После нескольких месяцев переговоров был достигнут прогресс в деле прекращения огня в виде пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. В понедельник Кремль объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.
https://ria.ru/20250429/tramp-2014100342.html
https://ria.ru/20241111/tramp-1983178900.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, штеффен котре, дмитрий песков, германия
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Штеффен Котре, Дмитрий Песков, Германия
В АдГ оценили мирные инициативы Трампа по Украине

Депутат бундестага Котре: АдГ приветствует мирные инициативы Трампа по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) серьезно относится к мирным инициативам президента США Дональда Трампа по Украине и будет приветствовать, если его усилия приведут к длительному прекращению огня, заявил РИА Новости депутат бундестага от этой партии Штеффен Котре.
«
"АдГ рассматривает заявления Дональда Трампа о намерении положить конец войне в Украине как серьёзные сигналы. В отличие от нынешнего федерального правительства (Германии – ред.), Трамп традиционно выступает за более сдержанную внешнюю политику с упором на американские интересы и меньшую вовлечённость в военные конфликты. Если его усилия по достижению мира приведут к устойчивому перемирию дипломатическим путём, то это будет однозначно приветствоваться", - ответил Котре на письменный запрос РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Трамп заявил, что Украина скоро будет сокрушена
Вчера, 15:58
Во вторник Трамп отмечает сотый день с момента своего повторного выступления в должность 20 января. В ходе президентской кампании 2024 года Трамп обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Позднее американский спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации - положить конец конфликту в течение первых 100 дней.
После нескольких месяцев переговоров был достигнут прогресс в деле прекращения огня в виде пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. В понедельник Кремль объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Германии опасаются, что Трамп может пойти на сделку с Путиным по Украине
11 ноября 2024, 19:24
 
В миреРоссияУкраинаДональд ТрампШтеффен КотреДмитрий ПесковГермания
 
 
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