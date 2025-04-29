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Минтруд предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 29.04.2025
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23:17 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/mintrud-2014219486.html
Минтруд предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Минтруд предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 29.04.2025
Минтруд предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Минтруд России разработал проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев, сообщила... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:17:00+03:00
2025-04-29T23:17:00+03:00
общество
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россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минтруд России разработал проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Проектом предлагается сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году на уровне прошлого года – 270 месяцев", - говорится в сообщении. В пресс-службе объяснили, что ожидаемый период выплаты используется только при расчете размера ежемесячной выплаты накопительной пенсии. Она назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет.
https://ria.ru/20250428/pensiya-2013748103.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
Минтруд предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Минтруд предложил сохранить срок выплаты накопительной пенсии на 270 месяцев

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минтруд России разработал проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
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"Проектом предлагается сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году на уровне прошлого года – 270 месяцев", - говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили, что ожидаемый период выплаты используется только при расчете размера ежемесячной выплаты накопительной пенсии. Она назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет.
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
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