https://ria.ru/20250429/mintrud-2014219486.html
Минтруд предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Минтруд предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 29.04.2025
Минтруд предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Минтруд России разработал проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев, сообщила... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:17:00+03:00
2025-04-29T23:17:00+03:00
2025-04-29T23:17:00+03:00
общество
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россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минтруд России разработал проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Проектом предлагается сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году на уровне прошлого года – 270 месяцев", - говорится в сообщении. В пресс-службе объяснили, что ожидаемый период выплаты используется только при расчете размера ежемесячной выплаты накопительной пенсии. Она назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет.
https://ria.ru/20250428/pensiya-2013748103.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
Минтруд предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Минтруд предложил сохранить срок выплаты накопительной пенсии на 270 месяцев