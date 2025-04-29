https://ria.ru/20250429/minoborony-2013966874.html

ПВО за ночь сбила 40 украинских беспилотников

ПВО за ночь сбила 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.04.2025

ПВО за ночь сбила 40 украинских беспилотников

За минувшую ночь системы противовоздушной сбили над территорией России и Черным морем 40 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T07:15:00+03:00

2025-04-29T07:15:00+03:00

2025-04-29T09:15:00+03:00

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россия

безопасность

черное море

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. За минувшую ночь системы противовоздушной сбили над территорией России и Черным морем 40 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Дроны сбивали на восьмью регионами: Всего с 20:00 мск 28 апреля до 6:00 29 апреля средства ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник самолетного типа, 40 из них — над Курской областью.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013962531.html

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россия, безопасность, черное море, рязанская область