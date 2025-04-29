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Военные священники доставили на фронт благодатный огонь из Иерусалима - РИА Новости, 29.04.2025
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05:07 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/minoborony-2013962033.html
Военные священники доставили на фронт благодатный огонь из Иерусалима
Военные священники доставили на фронт благодатный огонь из Иерусалима - РИА Новости, 29.04.2025
Военные священники доставили на фронт благодатный огонь из Иерусалима
Военные священники Центрального военного округа впервые доставили благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы в зоне проведения СВО, сообщили журналистам РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:07:00+03:00
2025-04-29T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
иерусалим
россия
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Военные священники Центрального военного округа впервые доставили благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие и военные священники Центрального военного округа впервые доставили частицу благодатного огня, привезенную из Иерусалима, в блиндажные храмы в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что благодатный огонь из Иерусалима был доставлен ветераном мотострелкового полка. "Военные священники провели праздничную службу в мотострелковом соединении. На мероприятии по передаче частички благодатного огня, которое состоялось, присутствовали командование и личный состав подразделения", - пояснили в МО РФ. По данным ведомства, далее благодатный огонь будет передаваться в полевые храмы, которые находятся в передовых районах проведения спецоперации.
https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961900.html
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иерусалим, россия
Специальная военная операция на Украине, Иерусалим, Россия
Военные священники доставили на фронт благодатный огонь из Иерусалима

Минобороны: военные священники доставили на фронт благодатный огонь

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный священник
Военный священник - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военный священник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Военные священники Центрального военного округа впервые доставили благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие и военные священники Центрального военного округа впервые доставили частицу благодатного огня, привезенную из Иерусалима, в блиндажные храмы в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что благодатный огонь из Иерусалима был доставлен ветераном мотострелкового полка.
"Военные священники провели праздничную службу в мотострелковом соединении. На мероприятии по передаче частички благодатного огня, которое состоялось, присутствовали командование и личный состав подразделения", - пояснили в МО РФ.
По данным ведомства, далее благодатный огонь будет передаваться в полевые храмы, которые находятся в передовых районах проведения спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеИерусалимРоссия
 
 
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