https://ria.ru/20250429/minfin-2013974029.html
Минфин подготовил законопроект о донастройке налоговой политики
Минфин подготовил законопроект о донастройке налоговой политики - РИА Новости, 29.04.2025
Минфин подготовил законопроект о донастройке налоговой политики
Минфин РФ подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики, включающий меры донастройки в части администрирования,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:04:00+03:00
2025-04-29T09:04:00+03:00
2025-04-29T09:04:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Минфин РФ подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики, включающий меры донастройки в части администрирования, совершенствования налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО, сообщает министерство. "Минфин России подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики. Законопроект включает в себя меры донастройки налоговой политики в части администрирования, дальнейшего совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО", - говорится в материалах на сайте. Так, в части налогового администрирования законопроект предусматривает, что днем окончания срока уплаты налогов устанавливается предшествующий рабочий день в случае, когда последний день срока уплаты налога приходится на нерабочий. "Данная норма направлена на повышение ликвидности бюджетов бюджетной системы РФ и сокращение рисков кассовых разрывов из-за растущих к концу месяца расходов", - пояснили в Минфине. В части совершенствования института единого налогового счета (ЕНС) уточняется порядок учета в ЕНС решения налогового органа о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки, а также о полной или частичной отмене решений о предоставлении налогового вычета. "Предлагается также расширить норму об исключении из сальдо ЕНС суммы, указанной в решении налогового органа о привлечении или отказе в привлечении к ответственности, в случае принятия судом мер предварительной защиты по иску лица, оспаривающего такое решение", - добавили в Минфине. В том числе законопроектом предлагается отменить представление плательщиками уведомлений по имущественным налогам, а также в части НДФЛ и страховых взносов в отношении периодов, по которым плательщик уже представил ранее такое уведомление с планируемыми к уплате в эти периоды суммами НДФЛ и страховых взносов. Законопроект также совершенствует институт изменения срока уплаты налоговых платежей. В частности, предлагается расширить сферы применения отсрочек и рассрочек по уплате налоговых платежей для лиц, занятых сезонными видами деятельности, не только на тех, чья деятельность останавливается в силу природных и климатических условий, но и на тех, чьи масштабы деятельности снижаются более чем на 50% в силу природных климатических условий, а также при падении спроса. Помимо этого, предлагается увеличить предельно возможный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет. Минфин также предложил расширить периметр налогового мониторинга "за счет отмены обязательности соответствия кандидата в налоговый мониторинг трем установленным критериям (объем выручки, величина активов, размер уплаченных налогов) и оставления обязательности соответствия любому из этих трех, а также за счет отмены данных критериев для кандидата - правопреемника реорганизованного участника налогового мониторинга". Законопроект содержит также меры, направленные на поддержку участников СВО. Так, предлагается установить льготы по транспортному и земельному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей, говорится в материалах. "Предоставление налоговых вычетов для многодетных родителей по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в объеме, предусмотренном Указом Президента РФ от 23.01.2024 № 63", - сказано там.
https://ria.ru/20241224/komandirovki-1990917261.html
https://ria.ru/20250320/mishustin-2006237187.html
https://ria.ru/20240827/nastavniki-1968832302.html
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РИА Новости
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин подготовил законопроект о донастройке налоговой политики
Минфин подготовил проект о совершенствовании налогового мониторинга
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости.
Минфин РФ подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики, включающий меры донастройки в части администрирования, совершенствования налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО, сообщает министерство
.
"Минфин России
подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики. Законопроект включает в себя меры донастройки налоговой политики в части администрирования, дальнейшего совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО", - говорится в материалах на сайте.
Так, в части налогового администрирования законопроект предусматривает, что днем окончания срока уплаты налогов устанавливается предшествующий рабочий день в случае, когда последний день срока уплаты налога приходится на нерабочий. "Данная норма направлена на повышение ликвидности бюджетов бюджетной системы РФ
и сокращение рисков кассовых разрывов из-за растущих к концу месяца расходов", - пояснили в Минфине.
В части совершенствования института единого налогового счета (ЕНС) уточняется порядок учета в ЕНС решения налогового органа о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки, а также о полной или частичной отмене решений о предоставлении налогового вычета. "Предлагается также расширить норму об исключении из сальдо ЕНС суммы, указанной в решении налогового органа о привлечении или отказе в привлечении к ответственности, в случае принятия судом мер предварительной защиты по иску лица, оспаривающего такое решение", - добавили в Минфине.
В том числе законопроектом предлагается отменить представление плательщиками уведомлений по имущественным налогам, а также в части НДФЛ и страховых взносов в отношении периодов, по которым плательщик уже представил ранее такое уведомление с планируемыми к уплате в эти периоды суммами НДФЛ и страховых взносов.
Законопроект также совершенствует институт изменения срока уплаты налоговых платежей. В частности, предлагается расширить сферы применения отсрочек и рассрочек по уплате налоговых платежей для лиц, занятых сезонными видами деятельности, не только на тех, чья деятельность останавливается в силу природных и климатических условий, но и на тех, чьи масштабы деятельности снижаются более чем на 50% в силу природных климатических условий, а также при падении спроса.
Помимо этого, предлагается увеличить предельно возможный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет. Минфин также предложил расширить периметр налогового мониторинга "за счет отмены обязательности соответствия кандидата в налоговый мониторинг трем установленным критериям (объем выручки, величина активов, размер уплаченных налогов) и оставления обязательности соответствия любому из этих трех, а также за счет отмены данных критериев для кандидата - правопреемника реорганизованного участника налогового мониторинга".
Законопроект содержит также меры, направленные на поддержку участников СВО. Так, предлагается установить льготы по транспортному и земельному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей, говорится в материалах. "Предоставление налоговых вычетов для многодетных родителей по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в объеме, предусмотренном Указом Президента РФ от 23.01.2024 № 63", - сказано там.