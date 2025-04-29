https://ria.ru/20250429/mid-2014056250.html
У главного входа в здание МИД России появилась инсталляция Победы
У главного входа в здание МИД России появилась инсталляция Победы - РИА Новости, 29.04.2025
У главного входа в здание МИД России появилась инсталляция Победы
Инсталляция Победы впервые появилась у главного входа в здание МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:16:00+03:00
2025-04-29T14:16:00+03:00
2025-04-29T16:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Инсталляция Победы впервые появилась у главного входа в здание МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказали РИА Новости в министерстве, "конструкция установлена в преддверии 80-летия Победы как знак памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны". Арт-объект 8,5 метра в высоту и 2,5 метра в ширину будет находиться у здания МИД РФ примерно до 13 мая. В российском ведомстве также добавили, что "под руководством организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов министерство ведет кропотливую работу, прежде всего, по вопросам участия официальных делегаций иностранных государств и иных почетных гостей".
https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва
У главного входа в здание МИД России появилась инсталляция Победы
Инсталляция Победы впервые появилась у главного входа в здание МИД РФ в Москве
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Инсталляция Победы впервые появилась у главного входа в здание МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказали РИА Новости в министерстве, "конструкция установлена в преддверии 80-летия Победы как знак памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны".
Арт-объект 8,5 метра в высоту и 2,5 метра в ширину будет находиться у здания МИД РФ примерно до 13 мая.
В российском ведомстве также добавили, что "под руководством организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов министерство ведет кропотливую работу, прежде всего, по вопросам участия официальных делегаций иностранных государств и иных почетных гостей".