https://ria.ru/20250429/mid-2014056250.html

У главного входа в здание МИД России появилась инсталляция Победы

У главного входа в здание МИД России появилась инсталляция Победы - РИА Новости, 29.04.2025

У главного входа в здание МИД России появилась инсталляция Победы

Инсталляция Победы впервые появилась у главного входа в здание МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:16:00+03:00

2025-04-29T14:16:00+03:00

2025-04-29T16:53:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014126604_0:339:3037:2047_1920x0_80_0_0_6337003b5ae478762deaafe08847b3c8.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Инсталляция Победы впервые появилась у главного входа в здание МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказали РИА Новости в министерстве, "конструкция установлена в преддверии 80-летия Победы как знак памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны". Арт-объект 8,5 метра в высоту и 2,5 метра в ширину будет находиться у здания МИД РФ примерно до 13 мая. В российском ведомстве также добавили, что "под руководством организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов министерство ведет кропотливую работу, прежде всего, по вопросам участия официальных делегаций иностранных государств и иных почетных гостей".

https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, москва