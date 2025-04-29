https://ria.ru/20250429/mid-2013956183.html
Главы МИД России и Таиланда обсудили сотрудничество двух стран
Главы МИД России и Таиланда обсудили сотрудничество двух стран - РИА Новости, 29.04.2025
Главы МИД России и Таиланда обсудили сотрудничество двух стран
Министры иностранных дел РФ и Таиланда Сергей Лавров и Марит Сангиампхонг обсудили сотрудничество двух стран, в том числе взаимодействие в рамках БРИКС,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:03:00+03:00
2025-04-29T02:03:00+03:00
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таиланд
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Таиланда Сергей Лавров и Марит Сангиампхонг обсудили сотрудничество двух стран, в том числе взаимодействие в рамках БРИКС, сообщает российский МИД. Лавров встретился с Сангиампхонгом на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. "В ходе беседы стороны сверили часы по основным вопросам развития российско-таиландского сотрудничества, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, обсудили тематику координации усилий в рамках БРИКС и на других международных площадках", - говорится в сообщении на сайте МИД. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня. Отмечается, что министры условились продолжить контакты.
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россия, таиланд, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, брикс
Россия, Таиланд, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, БРИКС
Главы МИД России и Таиланда обсудили сотрудничество двух стран
Главы МИД России и Таиланда обсудили сотрудничество двух стран в Рио-да-Жанейро
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Таиланда Сергей Лавров и Марит Сангиампхонг обсудили сотрудничество двух стран, в том числе взаимодействие в рамках БРИКС, сообщает российский МИД.
Лавров
встретился с Сангиампхонгом на полях СМИД БРИКС
в Рио-де-Жанейро
.
"В ходе беседы стороны сверили часы по основным вопросам развития российско-таиландского сотрудничества, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, обсудили тематику координации усилий в рамках БРИКС и на других международных площадках", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня. Отмечается, что министры условились продолжить контакты.