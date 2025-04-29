https://ria.ru/20250429/mid-2013956183.html

Главы МИД России и Таиланда обсудили сотрудничество двух стран

Главы МИД России и Таиланда обсудили сотрудничество двух стран - РИА Новости, 29.04.2025

Главы МИД России и Таиланда обсудили сотрудничество двух стран

Министры иностранных дел РФ и Таиланда Сергей Лавров и Марит Сангиампхонг обсудили сотрудничество двух стран, в том числе взаимодействие в рамках БРИКС,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T02:03:00+03:00

2025-04-29T02:03:00+03:00

2025-04-29T02:03:00+03:00

россия

таиланд

рио-де-жанейро (город)

сергей лавров

брикс

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Таиланда Сергей Лавров и Марит Сангиампхонг обсудили сотрудничество двух стран, в том числе взаимодействие в рамках БРИКС, сообщает российский МИД. Лавров встретился с Сангиампхонгом на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. "В ходе беседы стороны сверили часы по основным вопросам развития российско-таиландского сотрудничества, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, обсудили тематику координации усилий в рамках БРИКС и на других международных площадках", - говорится в сообщении на сайте МИД. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня. Отмечается, что министры условились продолжить контакты.

https://ria.ru/20250428/kitay-2013866878.html

россия

таиланд

рио-де-жанейро (город)

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россия, таиланд, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, брикс