https://ria.ru/20250429/merkuris-2014008590.html

"Выгнал его": на Западе раскрыли, что устроил Трамп на похоронах в Ватикане

"Выгнал его": на Западе раскрыли, что устроил Трамп на похоронах в Ватикане - РИА Новости, 29.04.2025

"Выгнал его": на Западе раскрыли, что устроил Трамп на похоронах в Ватикане

Американский лидер Дональд Трамп выгнал президента Франции Эммануэля Макрона на встрече в Ватикане на похоронах папы римского Франциска, считает британский... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:44:00+03:00

2025-04-29T11:44:00+03:00

2025-04-29T11:44:00+03:00

дональд трамп

ватикан

рим

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп выгнал президента Франции Эммануэля Макрона на встрече в Ватикане на похоронах папы римского Франциска, считает британский аналитик Александр Меркурис."Трамп вообще не был заинтересован в этой встрече. <...> Она длилась всего 15 минут. Макрон крутился вокруг. Были попытки сделать вид, что Трамп его не выгнал, хотя мне ясно, что он это сделал", — сказал он.По словам аналитика, в течение пятнадцатиминутной встречи нельзя было обсудить ничего существенного. Он подчеркнул, что сразу после церемонии Трамп отправился в аэропорт. По его словам, это показывает, что он не собирался обсуждать важные вопросы в Ватикане.В субботу украинские и западные СМИ сообщали, что американский лидер провел очень короткую встречу с Зеленским на церемонии похорон папы римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп очень быстро покинул Рим.

https://ria.ru/20250429/makgregor-2013981629.html

https://ria.ru/20250428/ukraina-2013823771.html

ватикан

рим

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дональд трамп, ватикан, рим, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), в мире