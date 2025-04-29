https://ria.ru/20250429/medvedev-2014042326.html

Медведев дал советы, что читать и смотреть о Великой Отечественной войне

Медведев дал советы, что читать и смотреть о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев дал советы, что читать и смотреть о Великой Отечественной войне

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал молодежи рекомендации, что читать и смотреть о Великой Отечественной войне. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:18:00+03:00

2025-04-29T13:18:00+03:00

2025-04-29T13:31:00+03:00

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал молодежи рекомендации, что читать и смотреть о Великой Отечественной войне."Читать нужно книги о Великой Отечественной войне, написанные участниками войны, современниками того периода - это и Шолохов, и Симонов, и Эренбург, и многие другие", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".Ценность этих источников Медведев объяснил тем, что их авторы – участники войны или ее современники."Если говорить о фильмах, то, конечно, я не могу не назвать фильмы, снятые в тот период. Они все вошли в классику российского советского кинематографа: "Освобождение", "Летят журавли", "В бой идут одни старики" – масса других очень хороших фильмов, которые мы любим, ценим – "А зори здесь тихие", я имею в виду в том числе и первую интерпретацию", - сказал Медведев.Он предупредил, что для современного зрителя они могут показаться слишком камерными, поскольку сейчас все привыкли к другим средствам визуализации, однако Медведев попросил набраться терпения и посмотреть эти картины."Это на самом деле обогатит вас как личность. Потому что это настоящий взгляд людей, которые помнят войну", - отметил Медведев.При этом он подчеркнул, что и среди современных фильмов есть хорошие образцы."Кстати, один из последних продуктов, которые мы пытались сделать с украинцами, это фильм "Битва за Севастополь". Я тогда встречался с авторским коллективом. Такой героический, хороший фильм, но понятно, что ни режиссер, ни актеры войны не помнят, но тем не менее они смогли это сделать", - отметил Медведев.В этом ряду зампред Совбеза назвал также фильмы "28 панфиловцев", "Подольские курсанты"."Они хорошие, добротно сделанные, яркие, но мне, конечно, по душе фильмы того периода, которые снимались участниками Великой Отечественной войны", - поделился Медведев.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014041585.html

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014029446.html

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россия, дмитрий медведев