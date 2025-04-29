https://ria.ru/20250429/medvedev-2014041585.html

Медведев пошутил про карту будущего мира

Медведев пошутил про карту будущего мира - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев пошутил про карту будущего мира

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые" пошутил про карту будущего мира в цветах российского флага РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:12:00+03:00

2025-04-29T13:12:00+03:00

2025-04-29T13:12:00+03:00

россия

москва

дмитрий медведев

российское общество "знание"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые" пошутил про карту будущего мира в цветах российского флага и напомнил, что "право наций на самоопределение никто не отменял". Медведев во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". Он выступил с лекцией и ответил на вопросы участников марафона. Один из них спросил зампреда СБ, как, по его мнению, будет выглядеть политическая карта мира через 10 лет. "Вы какого ответа хотите от меня?", - уточнил Медведев. Молодой человек сказал, что ждет "положительного" ответа. "Я не знаю, что для вас положительный ответ, но... Представьте себе земной шар трех цветов – цветов нашего флага. Ответ положительный?", - поинтересовался Медведев, улыбнувшись. Школьник поблагодарил, отметив, что рассчитывал именно на такой ответ. "Тем не менее, это шутка, конечно. Но мы с вами понимаем, что за всем этим стоит", - продолжил замглавы Совбеза. В этом контексте он упомянул и тезис о праве народов на самоопределение. "Право наций на самоопределение никто не отменял, оно заложено в уставе Организации Объединенных Наций. И поэтому домысливайте сами то, о чем я сказал", - добавил Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014035891.html

https://ria.ru/20250219/putin-2000378969.html

https://ria.ru/20250429/svo-2014031040.html

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россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание"