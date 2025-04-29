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Медведев пошутил про карту будущего мира - РИА Новости, 29.04.2025
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13:12 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014041585.html
Медведев пошутил про карту будущего мира
Медведев пошутил про карту будущего мира - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев пошутил про карту будущего мира
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые" пошутил про карту будущего мира в цветах российского флага РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:12:00+03:00
2025-04-29T13:12:00+03:00
россия
москва
дмитрий медведев
российское общество "знание"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые" пошутил про карту будущего мира в цветах российского флага и напомнил, что "право наций на самоопределение никто не отменял". Медведев во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". Он выступил с лекцией и ответил на вопросы участников марафона. Один из них спросил зампреда СБ, как, по его мнению, будет выглядеть политическая карта мира через 10 лет. "Вы какого ответа хотите от меня?", - уточнил Медведев. Молодой человек сказал, что ждет "положительного" ответа. "Я не знаю, что для вас положительный ответ, но... Представьте себе земной шар трех цветов – цветов нашего флага. Ответ положительный?", - поинтересовался Медведев, улыбнувшись. Школьник поблагодарил, отметив, что рассчитывал именно на такой ответ. "Тем не менее, это шутка, конечно. Но мы с вами понимаем, что за всем этим стоит", - продолжил замглавы Совбеза. В этом контексте он упомянул и тезис о праве народов на самоопределение. "Право наций на самоопределение никто не отменял, оно заложено в уставе Организации Объединенных Наций. И поэтому домысливайте сами то, о чем я сказал", - добавил Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014035891.html
https://ria.ru/20250219/putin-2000378969.html
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россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание"
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание"
Медведев пошутил про карту будущего мира

Медведев пошутил про карту будущего мира в цветах российского флага

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые" пошутил про карту будущего мира в цветах российского флага и напомнил, что "право наций на самоопределение никто не отменял".
Медведев во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". Он выступил с лекцией и ответил на вопросы участников марафона. Один из них спросил зампреда СБ, как, по его мнению, будет выглядеть политическая карта мира через 10 лет.
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«
"Вы какого ответа хотите от меня?", - уточнил Медведев.
Молодой человек сказал, что ждет "положительного" ответа.
«
"Я не знаю, что для вас положительный ответ, но... Представьте себе земной шар трех цветов – цветов нашего флага. Ответ положительный?", - поинтересовался Медведев, улыбнувшись.
Школьник поблагодарил, отметив, что рассчитывал именно на такой ответ.
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"Тем не менее, это шутка, конечно. Но мы с вами понимаем, что за всем этим стоит", - продолжил замглавы Совбеза.
В этом контексте он упомянул и тезис о праве народов на самоопределение. "Право наций на самоопределение никто не отменял, оно заложено в уставе Организации Объединенных Наций. И поэтому домысливайте сами то, о чем я сказал", - добавил Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
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