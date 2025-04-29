https://ria.ru/20250429/medvedev-2014041585.html
Медведев пошутил про карту будущего мира
Медведев пошутил про карту будущего мира - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев пошутил про карту будущего мира
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые" пошутил про карту будущего мира в цветах российского флага РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:12:00+03:00
2025-04-29T13:12:00+03:00
2025-04-29T13:12:00+03:00
россия
москва
дмитрий медведев
российское общество "знание"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые" пошутил про карту будущего мира в цветах российского флага и напомнил, что "право наций на самоопределение никто не отменял". Медведев во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". Он выступил с лекцией и ответил на вопросы участников марафона. Один из них спросил зампреда СБ, как, по его мнению, будет выглядеть политическая карта мира через 10 лет. "Вы какого ответа хотите от меня?", - уточнил Медведев. Молодой человек сказал, что ждет "положительного" ответа. "Я не знаю, что для вас положительный ответ, но... Представьте себе земной шар трех цветов – цветов нашего флага. Ответ положительный?", - поинтересовался Медведев, улыбнувшись. Школьник поблагодарил, отметив, что рассчитывал именно на такой ответ. "Тем не менее, это шутка, конечно. Но мы с вами понимаем, что за всем этим стоит", - продолжил замглавы Совбеза. В этом контексте он упомянул и тезис о праве народов на самоопределение. "Право наций на самоопределение никто не отменял, оно заложено в уставе Организации Объединенных Наций. И поэтому домысливайте сами то, о чем я сказал", - добавил Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014035891.html
https://ria.ru/20250219/putin-2000378969.html
https://ria.ru/20250429/svo-2014031040.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание"
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание"
Медведев пошутил про карту будущего мира
Медведев пошутил про карту будущего мира в цветах российского флага
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые" пошутил про карту будущего мира в цветах российского флага и напомнил, что "право наций на самоопределение никто не отменял".
Медведев
во вторник в Москве
принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание
". Он выступил с лекцией и ответил на вопросы участников марафона. Один из них спросил зампреда СБ, как, по его мнению, будет выглядеть политическая карта мира через 10 лет.
«
"Вы какого ответа хотите от меня?", - уточнил Медведев.
Молодой человек сказал, что ждет "положительного" ответа.
«
"Я не знаю, что для вас положительный ответ, но... Представьте себе земной шар трех цветов – цветов нашего флага. Ответ положительный?", - поинтересовался Медведев, улыбнувшись.
Школьник поблагодарил, отметив, что рассчитывал именно на такой ответ.
"Тем не менее, это шутка, конечно. Но мы с вами понимаем, что за всем этим стоит", - продолжил замглавы Совбеза.
В этом контексте он упомянул и тезис о праве народов на самоопределение. "Право наций на самоопределение никто не отменял, оно заложено в уставе Организации Объединенных Наций. И поэтому домысливайте сами то, о чем я сказал", - добавил Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".