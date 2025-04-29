https://ria.ru/20250429/medvedev-2014037028.html

Диалог между Россией и США идет на пользу всем странам, заявил Медведев

Диалог между Россией и США идет на пользу всем странам, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025

Диалог между Россией и США идет на пользу всем странам, заявил Медведев

Налаживающийся диалог между РФ и США идет на пользу всем странам, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:53:00+03:00

2025-04-29T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Налаживающийся диалог между РФ и США идет на пользу всем странам, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Поэтому были упущены возможности, включая договоры, которые мы с ними заключали. И сейчас все приходится восстанавливать. Но то, что такой диалог налаживается, он идет, мне кажется, на пользу всем странам", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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россия, москва, сша, дмитрий медведев, российское общество "знание", в мире