https://ria.ru/20250429/medvedev-2014037028.html
Диалог между Россией и США идет на пользу всем странам, заявил Медведев
Диалог между Россией и США идет на пользу всем странам, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Диалог между Россией и США идет на пользу всем странам, заявил Медведев
Налаживающийся диалог между РФ и США идет на пользу всем странам, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:53:00+03:00
2025-04-29T12:53:00+03:00
2025-04-29T12:53:00+03:00
россия
москва
сша
дмитрий медведев
российское общество "знание"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Налаживающийся диалог между РФ и США идет на пользу всем странам, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Поэтому были упущены возможности, включая договоры, которые мы с ними заключали. И сейчас все приходится восстанавливать. Но то, что такой диалог налаживается, он идет, мне кажется, на пользу всем странам", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014008174.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, дмитрий медведев, российское общество "знание", в мире
Россия, Москва, США, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", В мире
Диалог между Россией и США идет на пользу всем странам, заявил Медведев
Медведев: налаживающийся диалог между Россией и США идет на пользу всем странам
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Налаживающийся диалог между РФ и США идет на пользу всем странам, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
"Поэтому были упущены возможности, включая договоры, которые мы с ними заключали. И сейчас все приходится восстанавливать. Но то, что такой диалог налаживается, он идет, мне кажется, на пользу всем странам", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.