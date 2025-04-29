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Нарушение Украиной пасхального перемирия разгневало всех, заявил Медведев
Нарушение Украиной пасхального перемирия разгневало всех, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Нарушение Украиной пасхального перемирия разгневало всех, заявил Медведев
Нарушение Украиной пасхального перемирия разгневало даже тех, кто питал иллюзии насчет Киева, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:53:00+03:00
2025-04-29T12:53:00+03:00
2025-04-29T12:53:00+03:00
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дмитрий медведев
российское общество "знание"
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Нарушение Украиной пасхального перемирия разгневало даже тех, кто питал иллюзии насчет Киева, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Объявленное президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным пасхальное перемирие киевские руководители нарушили практически сразу, это вызвало, кстати, гнев даже у тех, кто питал насчет Киева какие-то иллюзии. Посмотрим, что будет на 9 мая", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014019611.html
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киев, украина, россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", пасхальное перемирие, объявленное путиным
Киев, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Нарушение Украиной пасхального перемирия разгневало всех, заявил Медведев
Медведев: нарушение Киевом пасхального перемирия разозлило даже питающих иллюзии