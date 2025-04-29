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Конфликт Европы и США носит идеологический характер, считает Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
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12:52 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014036519.html
Конфликт Европы и США носит идеологический характер, считает Медведев
Конфликт Европы и США носит идеологический характер, считает Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Конфликт Европы и США носит идеологический характер, считает Медведев
Европа находится в крайне противоречивом состоянии, ее нынешний конфликт с США носит не только экономический, но и идеологический характер, заявил заместитель... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:52:00+03:00
2025-04-29T12:52:00+03:00
европа
россия
москва
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европа находится в крайне противоречивом состоянии, ее нынешний конфликт с США носит не только экономический, но и идеологический характер, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Европа в настоящий момент находится в крайне противоречивом состоянии. То столкновение, которое мы можем наблюдать, в том числе и тарифное столкновение между Европой и Соединенными Штатами Америки, споры вокруг НАТО, бюджета НАТО, это все отражение того курса, который ведет Европа в последние годы. Ведь совершенно очевидно, что нынешний конфликт с Соединенными Штатами, он носит не только экономический, но и идеологический характер ", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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европа, россия, москва, дмитрий медведев, нато, единая россия, в мире
Европа, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, НАТО, Единая Россия, В мире
Конфликт Европы и США носит идеологический характер, считает Медведев

Медведев: конфликт Европы с США носит идеологический характер

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европа находится в крайне противоречивом состоянии, ее нынешний конфликт с США носит не только экономический, но и идеологический характер, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Европа в настоящий момент находится в крайне противоречивом состоянии. То столкновение, которое мы можем наблюдать, в том числе и тарифное столкновение между Европой и Соединенными Штатами Америки, споры вокруг НАТО, бюджета НАТО, это все отражение того курса, который ведет Европа в последние годы. Ведь совершенно очевидно, что нынешний конфликт с Соединенными Штатами, он носит не только экономический, но и идеологический характер ", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
России нужно найти истинных союзников, заявил Медведев
Вчера, 11:38
 
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