https://ria.ru/20250429/medvedev-2014035891.html

Медведев назвал заявления Запада о желании России напасть на Европу бредом

Медведев назвал заявления Запада о желании России напасть на Европу бредом - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал заявления Запада о желании России напасть на Европу бредом

Заявления западных элит, что РФ якобы хочет напасть на Европу, объясняются попытками успокоить граждан и оправдать экономические провалы, это бред, заявил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:51:00+03:00

2025-04-29T12:51:00+03:00

2025-04-29T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заявления западных элит, что РФ якобы хочет напасть на Европу, объясняются попытками успокоить граждан и оправдать экономические провалы, это бред, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Понятно, чем это вызвано. Это вызвано желанием успокоить собственный электорат, удовлетворить собственные элиты, объяснить свои неудачи в экономической сфере ссылками на Россию. Разговоры том, что Россия каким-то образом пытается напасть на Европу - это бред, конечно", - сказал Медведев. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

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россия, москва, европа, дмитрий медведев, в мире