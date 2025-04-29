Медведев назвал двусторонние договоры Украины с ЕС угрозой безопасности
Медведев: двусторонние договоры Украины с ЕС неприемлемы для России
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Двусторонние договоры Украины с европейскими государствами неприемлемы для РФ, если являются угрозой для российской безопасности, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
"Двусторонние договоры бандеровской Украины, которые они подписывают с отдельными европейскими государствами, - они тоже являются угрозой нашей безопасности, это вне всякого сомнения. Ведь они часто в своей риторике используют следующие слова: "Нам нужен аналог статьи 5 вашингтонского договора". Все знают, что это за статья, - это коллективная самооборона государств НАТО. Но наши противники должны понимать: нам какая разница, будет ли статья 5 этого атлантического договора применяться или какая-то иная статья договора, который они заключили в двустороннем порядке. Если это создает угрозу нашей безопасности, это для нас неприемлемо", - сказал Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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