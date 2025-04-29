https://ria.ru/20250429/medvedev-2014032657.html

Медведев назвал двусторонние договоры Украины с ЕС угрозой безопасности

Медведев назвал двусторонние договоры Украины с ЕС угрозой безопасности - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал двусторонние договоры Украины с ЕС угрозой безопасности

Двусторонние договоры Украины с европейскими государствами неприемлемы для РФ, если являются угрозой для российской безопасности, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:46:00+03:00

2025-04-29T12:46:00+03:00

2025-04-29T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Двусторонние договоры Украины с европейскими государствами неприемлемы для РФ, если являются угрозой для российской безопасности, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Двусторонние договоры бандеровской Украины, которые они подписывают с отдельными европейскими государствами, - они тоже являются угрозой нашей безопасности, это вне всякого сомнения. Ведь они часто в своей риторике используют следующие слова: "Нам нужен аналог статьи 5 вашингтонского договора". Все знают, что это за статья, - это коллективная самооборона государств НАТО. Но наши противники должны понимать: нам какая разница, будет ли статья 5 этого атлантического договора применяться или какая-то иная статья договора, который они заключили в двустороннем порядке. Если это создает угрозу нашей безопасности, это для нас неприемлемо", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/es-2014025485.html

https://ria.ru/20250429/ukraina-2014019611.html

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украина, россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание", нато, евросоюз