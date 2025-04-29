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Медведев назвал двусторонние договоры Украины с ЕС угрозой безопасности - РИА Новости, 29.04.2025
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12:46 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014032657.html
Медведев назвал двусторонние договоры Украины с ЕС угрозой безопасности
Медведев назвал двусторонние договоры Украины с ЕС угрозой безопасности - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал двусторонние договоры Украины с ЕС угрозой безопасности
Двусторонние договоры Украины с европейскими государствами неприемлемы для РФ, если являются угрозой для российской безопасности, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:46:00+03:00
2025-04-29T12:46:00+03:00
украина
россия
москва
дмитрий медведев
российское общество "знание"
нато
евросоюз
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Двусторонние договоры Украины с европейскими государствами неприемлемы для РФ, если являются угрозой для российской безопасности, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Двусторонние договоры бандеровской Украины, которые они подписывают с отдельными европейскими государствами, - они тоже являются угрозой нашей безопасности, это вне всякого сомнения. Ведь они часто в своей риторике используют следующие слова: "Нам нужен аналог статьи 5 вашингтонского договора". Все знают, что это за статья, - это коллективная самооборона государств НАТО. Но наши противники должны понимать: нам какая разница, будет ли статья 5 этого атлантического договора применяться или какая-то иная статья договора, который они заключили в двустороннем порядке. Если это создает угрозу нашей безопасности, это для нас неприемлемо", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/es-2014025485.html
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украина, россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание", нато, евросоюз
Украина, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", НАТО, Евросоюз
Медведев назвал двусторонние договоры Украины с ЕС угрозой безопасности

Медведев: двусторонние договоры Украины с ЕС неприемлемы для России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Двусторонние договоры Украины с европейскими государствами неприемлемы для РФ, если являются угрозой для российской безопасности, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги
Вчера, 12:32
"Двусторонние договоры бандеровской Украины, которые они подписывают с отдельными европейскими государствами, - они тоже являются угрозой нашей безопасности, это вне всякого сомнения. Ведь они часто в своей риторике используют следующие слова: "Нам нужен аналог статьи 5 вашингтонского договора". Все знают, что это за статья, - это коллективная самооборона государств НАТО. Но наши противники должны понимать: нам какая разница, будет ли статья 5 этого атлантического договора применяться или какая-то иная статья договора, который они заключили в двустороннем порядке. Если это создает угрозу нашей безопасности, это для нас неприемлемо", - сказал Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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УкраинаРоссияМоскваДмитрий МедведевРоссийское общество "Знание"НАТОЕвросоюз
 
 
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