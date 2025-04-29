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Медведев призвал не допустить возрождения нацистских режимов - РИА Новости, 29.04.2025
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12:05 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014016526.html
Медведев призвал не допустить возрождения нацистских режимов
Медведев призвал не допустить возрождения нацистских режимов - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев призвал не допустить возрождения нацистских режимов
Надо принять все меры, чтобы возрождение нацистских режимов нигде не произошло, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:05:00+03:00
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россия
москва
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Надо принять все меры, чтобы возрождение нацистских режимов нигде не произошло, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Нужно принять все меры для того, чтобы возрождение подобных режимов (нынешний киевский режим - ред.) в какой-либо другой стране никогда не произошло. Слишком высока цена", - сказал Медведев.
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россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание"
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание"
Медведев призвал не допустить возрождения нацистских режимов

Медведев: надо принять все меры, чтобы возрождение нацизма нигде не произошло

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Надо принять все меры, чтобы возрождение нацистских режимов нигде не произошло, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
«
"Нужно принять все меры для того, чтобы возрождение подобных режимов (нынешний киевский режим - ред.) в какой-либо другой стране никогда не произошло. Слишком высока цена", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе
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