https://ria.ru/20250429/medvedev-2014015741.html

Киевский режим должен быть низложен, заявил Медведев

Киевский режим должен быть низложен, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025

Киевский режим должен быть низложен, заявил Медведев

Киевский режим должен быть низложен, иначе конфликт продлится долгие годы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:03:00+03:00

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Киевский режим должен быть низложен, иначе конфликт продлится долгие годы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Киевский режим должен быть низложен. Потому что в противном случае конфликт этот продолжится долгие годы", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014007844.html

россия

киев

украина

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россия, дмитрий медведев, киев, украина