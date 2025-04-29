https://ria.ru/20250429/medvedev-2014015741.html
Киевский режим должен быть низложен, заявил Медведев
Киевский режим должен быть низложен, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Киевский режим должен быть низложен, заявил Медведев
Киевский режим должен быть низложен, иначе конфликт продлится долгие годы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:03:00+03:00
2025-04-29T12:03:00+03:00
2025-04-29T12:03:00+03:00
россия
дмитрий медведев
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Киевский режим должен быть низложен, иначе конфликт продлится долгие годы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Киевский режим должен быть низложен. Потому что в противном случае конфликт этот продолжится долгие годы", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014007844.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, киев, украина
Россия, Дмитрий Медведев, Киев, Украина
Киевский режим должен быть низложен, заявил Медведев
Медведев: Киев должен быть низложен, иначе конфликт продлится долгие годы