https://ria.ru/20250429/medvedev-2014013717.html

Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России

Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России

Страны, вступившие в НАТО, попали во враждебный России блок и автоматически стали целью для ВС РФ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:59:00+03:00

2025-04-29T11:59:00+03:00

2025-04-29T11:59:00+03:00

безопасность

россия

польша

прибалтика

дмитрий медведев

нато

российское общество "знание"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны, вступившие в НАТО, попали во враждебный России блок и автоматически стали целью для ВС РФ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. Заместитель председателя Совета Безопасности заявил, что нет ни одного государства, чья безопасность укрепилась бы в результате вступления в НАТО, и назвал наглядными примерами Польшу, Прибалтику, а также Финляндию и Швецию. "А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а, значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую или превентивных мер в рамках военной доктрины. Какую безопасность они получили? Они просто попали в целеуказания наших вооруженных сил. Им лучше жить стало? Нет", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241119/medvedev-1984567032.html

россия

польша

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, польша, прибалтика, дмитрий медведев, нато, российское общество "знание"