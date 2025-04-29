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Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России - РИА Новости, 29.04.2025
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11:59 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014013717.html
Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России
Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России
Страны, вступившие в НАТО, попали во враждебный России блок и автоматически стали целью для ВС РФ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:59:00+03:00
2025-04-29T11:59:00+03:00
безопасность
россия
польша
прибалтика
дмитрий медведев
нато
российское общество "знание"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны, вступившие в НАТО, попали во враждебный России блок и автоматически стали целью для ВС РФ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. Заместитель председателя Совета Безопасности заявил, что нет ни одного государства, чья безопасность укрепилась бы в результате вступления в НАТО, и назвал наглядными примерами Польшу, Прибалтику, а также Финляндию и Швецию. "А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а, значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую или превентивных мер в рамках военной доктрины. Какую безопасность они получили? Они просто попали в целеуказания наших вооруженных сил. Им лучше жить стало? Нет", - сказал Медведев.
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безопасность, россия, польша, прибалтика, дмитрий медведев, нато, российское общество "знание"
Безопасность, Россия, Польша, Прибалтика, Дмитрий Медведев, НАТО, Российское общество "Знание"
Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России

Медведев: вступившие в НАТО страны стали целью для ВС России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны, вступившие в НАТО, попали во враждебный России блок и автоматически стали целью для ВС РФ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. Заместитель председателя Совета Безопасности заявил, что нет ни одного государства, чья безопасность укрепилась бы в результате вступления в НАТО, и назвал наглядными примерами Польшу, Прибалтику, а также Финляндию и Швецию.
"А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а, значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую или превентивных мер в рамках военной доктрины. Какую безопасность они получили? Они просто попали в целеуказания наших вооруженных сил. Им лучше жить стало? Нет", - сказал Медведев.
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