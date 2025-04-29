https://ria.ru/20250429/medvedev-2014007433.html
Россия в постсоветские годы излишне доверяла Западу, заявил Медведев
Россия в постсоветские годы излишне доверяла Западу, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Россия в постсоветские годы излишне доверяла Западу, заявил Медведев
Россия в постсоветские годы излишне доверяла тем, кто этого не заслуживал, в том числе США, Британии, Италии и другим странам, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:36:00+03:00
2025-04-29T11:36:00+03:00
2025-04-29T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия в постсоветские годы излишне доверяла тем, кто этого не заслуживал, в том числе США, Британии, Италии и другим странам, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев"В ходе Второй мировой войны и после нее, в момент краткосрочного потепления отношений и в первые постсоветские годы мы излишне доверяли тем, кому доверять не нужно было совсем, кто доверия не заслуживал. Да я прямо назову тех, кому не нужно было доверять - это Соединенные Штаты Америки, Западная Европа, включая крупнейшие страны, Британия, Франция, Германия, Италия и ряд других стран, поддавались на некие лицемерные уловки наших исторических противников, искренне не понимали, что их слова не стоят подчас и ломаного гроша, а подписи под документами - чистая фикция", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250124/medinskiy-1995398466.html
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россия, италия, сша, дмитрий медведев
Россия, Италия, США, Дмитрий Медведев
Россия в постсоветские годы излишне доверяла Западу, заявил Медведев
Медведев: Россия в постсоветские годы излишне доверяла США, Британии и Италии