Медведев призвал не поддаваться на уловки "волков в овечьих шкурах"
Медведев призвал не поддаваться на лицемерные уловки "волков в овечьих шкурах"
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. России нужно не поддаваться на лицемерные уловки "волков в овечьих шкурах", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Чем дальше, тем сильнее становится стремление обеспечить своей стране будущее, безбедное будущее, безопасное будущее. Для этого нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и, специально подчеркну, утраченных иллюзий, найти истинных союзников и не поддаваться на лицемерные уловки "волков в овечьих шкурах" или, как говорит писание, "отделить агнцев от козлищ", - сказал Медведев в обращении к участникам международного симпозиума "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.