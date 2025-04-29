https://ria.ru/20250429/medvedev-2014006256.html
Медведев обвинил Запад в отсутствии сбалансированного мира
Медведев обвинил Запад в отсутствии сбалансированного мира - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев обвинил Запад в отсутствии сбалансированного мира
Именно представители Запада виноваты в том, что идеалы сбалансированного мира остались мечтами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:32:00+03:00
2025-04-29T11:32:00+03:00
2025-04-29T11:45:00+03:00
в мире
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6201ab24fb718e3bf8ed810dc5e212f.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Именно представители Запада виноваты в том, что идеалы сбалансированного мира остались мечтами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Именно на представителях Запада лежит вина, что идеалы послевоенного мироустройства, справедливого, безопасного и сбалансированного мира остались мечтами. Они обратились с подачи англосаксов в свою прямую противоположность. Были провалены и возможности обеспечить безопасность Европы", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014005881.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857e4324f0428ab48a146cb2527efa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий медведев
В мире, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев обвинил Запад в отсутствии сбалансированного мира
Медведев: Запад виноват в том, что идеи о сбалансированном мире остались мечтами