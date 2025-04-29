https://ria.ru/20250429/medvedev-2014006256.html

Медведев обвинил Запад в отсутствии сбалансированного мира

Медведев обвинил Запад в отсутствии сбалансированного мира - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев обвинил Запад в отсутствии сбалансированного мира

Именно представители Запада виноваты в том, что идеалы сбалансированного мира остались мечтами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:32:00+03:00

2025-04-29T11:32:00+03:00

2025-04-29T11:45:00+03:00

в мире

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Именно представители Запада виноваты в том, что идеалы сбалансированного мира остались мечтами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Именно на представителях Запада лежит вина, что идеалы послевоенного мироустройства, справедливого, безопасного и сбалансированного мира остались мечтами. Они обратились с подачи англосаксов в свою прямую противоположность. Были провалены и возможности обеспечить безопасность Европы", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014005881.html

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в мире, россия, дмитрий медведев