https://ria.ru/20250429/medvedev-2014002810.html

Медведев назвал виновников беспрецедентного мирового кризиса

Медведев назвал виновников беспрецедентного мирового кризиса - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал виновников беспрецедентного мирового кризиса

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал виновником беспрецедентного мирового кризиса... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:14:00+03:00

2025-04-29T11:14:00+03:00

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал виновником беспрецедентного мирового кризиса англосаксонскую "тусовку"."Вопрос первый: кто виноват? Давайте называть вещи своими именами. Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонскую "тусовку" и ее корыстные игры", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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дмитрий медведев, россия, единая россия, оон