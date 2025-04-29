https://ria.ru/20250429/medvedev-2014001692.html

Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев

Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025

Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев

Россия в настоящее время вынуждена вновь сражаться с наследниками фашистов, это - киевский режим и его покровители, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:07:00+03:00

2025-04-29T11:07:00+03:00

2025-04-29T12:06:00+03:00

россия

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия в настоящее время вынуждена вновь сражаться с наследниками фашистов, это - киевский режим и его покровители, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Восемьдесят лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм, но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником - это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами, покровителями режима", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250429/tramp-2014015084.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, дмитрий медведев