https://ria.ru/20250429/medvedev-2014001692.html
Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев
Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев
Россия в настоящее время вынуждена вновь сражаться с наследниками фашистов, это - киевский режим и его покровители, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:07:00+03:00
2025-04-29T11:07:00+03:00
2025-04-29T12:06:00+03:00
россия
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия в настоящее время вынуждена вновь сражаться с наследниками фашистов, это - киевский режим и его покровители, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Восемьдесят лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм, но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником - это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами, покровителями режима", - сказал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дмитрий медведев
Россия, В мире, Дмитрий Медведев
Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев
Медведев: Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов в виде Киева