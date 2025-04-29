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Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
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11:07 29.04.2025 (обновлено: 12:06 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014001692.html
Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев
Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев
Россия в настоящее время вынуждена вновь сражаться с наследниками фашистов, это - киевский режим и его покровители, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:07:00+03:00
2025-04-29T12:06:00+03:00
россия
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия в настоящее время вынуждена вновь сражаться с наследниками фашистов, это - киевский режим и его покровители, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Восемьдесят лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм, но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником - это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами, покровителями режима", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250429/tramp-2014015084.html
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россия, в мире, дмитрий медведев
Россия, В мире, Дмитрий Медведев
Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов, заявил Медведев

Медведев: Россия вынуждена сражаться с наследниками фашистов в виде Киева

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия в настоящее время вынуждена вновь сражаться с наследниками фашистов, это - киевский режим и его покровители, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
"Восемьдесят лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм, но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником - это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами, покровителями режима", - сказал Медведев.
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