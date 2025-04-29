На Шпицбергене мужчина с помощью снегохода спасся от белого медведя
В Пирамиде на Шпицбергене мужчина спасся от белого медведя с помощью снегохода
© Кадр видео из соцсетейВ Пирамиде на Шпицбергене мужчина спасся от белого медведя с помощью снегохода
© Кадр видео из соцсетей
В Пирамиде на Шпицбергене мужчина спасся от белого медведя с помощью снегохода
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мужчине в российском поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген пришлось с помощью снегохода спасаться от белого медведя, репост соответствующего видео из соцсетей сделал трест "Арктикуголь".
На видео, которое было изначально опубликовано в иностранных соцсетях, мужчина сначала пытается отстреливаться от белого медведя, а затем бросает ружье, садится в снегокат и уезжает от бегущего за ним белого медведя. Обескураженный зверь садится на снег и наблюдает за удаляющейся "добычей".
Как уточняется в Telegram-канале "Новости Шпицбергена. Один песец сказал", где публикуются новости об архипелаге Шпицберген, видео было снято в поселке Пирамида и уже собрало больше миллиона просмотров.
"Ни животное, ни люди не пострадали. Сотрудники треста "Арктикуголь" приняли все необходимые меры, чтобы защитить людей от медведя и медведя от людей, и проинформировал власти архипелага об участившихся визитах белых медведей в самый северный российский поселок - Пирамиду", - сообщается в канале.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участников Шпицбергенского трактата.
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