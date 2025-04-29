Рейтинг@Mail.ru
На Шпицбергене мужчина с помощью снегохода спасся от белого медведя - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 29.04.2025 (обновлено: 17:58 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/medved-2014132354.html
На Шпицбергене мужчина с помощью снегохода спасся от белого медведя
На Шпицбергене мужчина с помощью снегохода спасся от белого медведя - РИА Новости, 29.04.2025
На Шпицбергене мужчина с помощью снегохода спасся от белого медведя
Мужчине в российском поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген пришлось с помощью снегохода спасаться от белого медведя, репост соответствующего видео из... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:10:00+03:00
2025-04-29T17:58:00+03:00
шпицберген
северный ледовитый океан
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014157883_0:0:804:453_1920x0_80_0_0_b08fa724494fc8a04ec74c522be96db5.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мужчине в российском поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген пришлось с помощью снегохода спасаться от белого медведя, репост соответствующего видео из соцсетей сделал трест "Арктикуголь". На видео, которое было изначально опубликовано в иностранных соцсетях, мужчина сначала пытается отстреливаться от белого медведя, а затем бросает ружье, садится в снегокат и уезжает от бегущего за ним белого медведя. Обескураженный зверь садится на снег и наблюдает за удаляющейся "добычей". Как уточняется в Telegram-канале "Новости Шпицбергена. Один песец сказал", где публикуются новости об архипелаге Шпицберген, видео было снято в поселке Пирамида и уже собрало больше миллиона просмотров. "Ни животное, ни люди не пострадали. Сотрудники треста "Арктикуголь" приняли все необходимые меры, чтобы защитить людей от медведя и медведя от людей, и проинформировал власти архипелага об участившихся визитах белых медведей в самый северный российский поселок - Пирамиду", - сообщается в канале. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участников Шпицбергенского трактата.
https://ria.ru/20250227/rosprirodnadzor-2001847822.html
https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html
шпицберген
северный ледовитый океан
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014157883_0:0:804:603_1920x0_80_0_0_89df489f3fe2ea3f0c6c483e07fcbe1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шпицберген, северный ледовитый океан, норвегия
Шпицберген, Северный Ледовитый океан, Норвегия
На Шпицбергене мужчина с помощью снегохода спасся от белого медведя

В Пирамиде на Шпицбергене мужчина спасся от белого медведя с помощью снегохода

© Кадр видео из соцсетейВ Пирамиде на Шпицбергене мужчина спасся от белого медведя с помощью снегохода
В Пирамиде на Шпицбергене мужчина спасся от белого медведя с помощью снегохода - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
В Пирамиде на Шпицбергене мужчина спасся от белого медведя с помощью снегохода
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мужчине в российском поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген пришлось с помощью снегохода спасаться от белого медведя, репост соответствующего видео из соцсетей сделал трест "Арктикуголь".
На видео, которое было изначально опубликовано в иностранных соцсетях, мужчина сначала пытается отстреливаться от белого медведя, а затем бросает ружье, садится в снегокат и уезжает от бегущего за ним белого медведя. Обескураженный зверь садится на снег и наблюдает за удаляющейся "добычей".
Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Росприроднадзор рассказал о предотвращенных инцидентах с белыми медведями
27 февраля, 03:49
Как уточняется в Telegram-канале "Новости Шпицбергена. Один песец сказал", где публикуются новости об архипелаге Шпицберген, видео было снято в поселке Пирамида и уже собрало больше миллиона просмотров.
"Ни животное, ни люди не пострадали. Сотрудники треста "Арктикуголь" приняли все необходимые меры, чтобы защитить людей от медведя и медведя от людей, и проинформировал власти архипелага об участившихся визитах белых медведей в самый северный российский поселок - Пирамиду", - сообщается в канале.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участников Шпицбергенского трактата.
Бурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
"Спасите, медведь!" Что делать при встрече с дикими животными
1 июля 2022, 08:00
 
ШпицбергенСеверный Ледовитый океанНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала