https://ria.ru/20250429/mchs-2013967566.html

Авиация МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту

Авиация МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту - РИА Новости, 29.04.2025

Авиация МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту

Российская авиация подключилась к ликвидации пожара в порту иранского города Бендер-Аббас, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T07:30:00+03:00

2025-04-29T07:30:00+03:00

2025-04-29T09:54:00+03:00

в мире

иран

россия

персидский залив

владимир путин

александр куренков (мчс)

масуд пезешкиан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская авиация подключилась к ликвидации пожара в порту иранского города Бендер-Аббас, сообщило МЧС в Telegram-канале."Два самолета Бе-200ЧС и Ил-76 ликвидируют последствия крупного пожара в Иране. За 13 сливов на очаги сброшено порядка 130 тонн воды", — рассказали в ведомстве.В ночь на 28 апреля в Бендер-Аббас прибыли два самолета МЧС — амфибия Бе-200ЧС и Ил-76. Как сообщало посольство в Тегеране, российские специалисты оперативно провели координационные совещания с иранскими коллегами, быстро вникли в обстановку, наметили план действий, разбились на группы и приступили к работе.Мощный взрыв прогремел в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе днем 26 апреля. Как писали местные СМИ, он был настолько сильным, что его слышали на острове Кешм в Персидском заливе, примерно в 20 километрах от города.По словам официального представителя правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, взрыв произошел на складе с химикатами. Газета The New York Times утверждала, что это случилось из-за вещества, которое применяется как ингредиент для твердого ракетного топлива, но власти отрицают, что в порту хранились товары военного назначения.Министр внутренних дел Искандар Момени заявил, что причиной взрыва стала халатность, а именно нарушение правил безопасности и неосторожность.По последним данным, жертвами происшествия стали 70 человек, более 1200 пострадали.

https://ria.ru/20250428/port-2013930219.html

https://ria.ru/20250428/iran-2013907261.html

иран

россия

персидский залив

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в мире, иран, россия, персидский залив, владимир путин, александр куренков (мчс), масуд пезешкиан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе