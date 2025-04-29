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Маск анонсировал релиз ИИ, который будет разбираться в ракетостроении - РИА Новости, 29.04.2025
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Наука
 
13:00 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/mask-2014039383.html
Маск анонсировал релиз ИИ, который будет разбираться в ракетостроении
Маск анонсировал релиз ИИ, который будет разбираться в ракетостроении - РИА Новости, 29.04.2025
Маск анонсировал релиз ИИ, который будет разбираться в ракетостроении
Американский предприниматель и владелец компании xAI Илон Маск анонсировал выпуск бета-версии модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 3,5, которая,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:00:00+03:00
2025-04-29T13:00:00+03:00
наука
илон маск
в мире
сша
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец компании xAI Илон Маск анонсировал выпуск бета-версии модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 3,5, которая, предположительно, сможет точно отвечать на сложные технические вопросы и будет разбираться в ракетных двигателях и электрохимии. "На следующей неделе состоится ранний бета-релиз Grok 3.5, доступный только для подписчиков SuperGrok... Это первый ИИ, который, например, может точно отвечать на технические вопросы о ракетных двигателях или электрохимии", - написал Маск на своей странице в социальной сети X. Маск отметил, что Grok 3.5 будет использовать метод рассуждения на основе первых принципов, то есть анализировать проблемы, опираясь на фундаментальные факты и законы, и формировать ответы самостоятельно, без поиска готовых решений в интернете. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
https://ria.ru/20250216/mask-1999691354.html
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РИА Новости
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илон маск, в мире, сша
Наука, Илон Маск, В мире, США
Маск анонсировал релиз ИИ, который будет разбираться в ракетостроении

Маск анонсировал выпуск бета-версии модели искусственного интеллекта Grok 3,5

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец компании xAI Илон Маск анонсировал выпуск бета-версии модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 3,5, которая, предположительно, сможет точно отвечать на сложные технические вопросы и будет разбираться в ракетных двигателях и электрохимии.
«
"На следующей неделе состоится ранний бета-релиз Grok 3.5, доступный только для подписчиков SuperGrok... Это первый ИИ, который, например, может точно отвечать на технические вопросы о ракетных двигателях или электрохимии", - написал Маск на своей странице в социальной сети X.
Маск отметил, что Grok 3.5 будет использовать метод рассуждения на основе первых принципов, то есть анализировать проблемы, опираясь на фундаментальные факты и законы, и формировать ответы самостоятельно, без поиска готовых решений в интернете.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
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