Маск назвал падение рождаемости экзистенциальным кризисом
Маск назвал падение глобального уровня рождаемости экзистенциальным кризисом
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал падение глобального уровня рождаемости экзистенциальным кризисом.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. По данным издания, у предпринимателя по меньшей мере 14 детей от четырех женщин. Как сообщала газета, Маск считает, что цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения и потому стремится исправить это, пытаясь родить больше детей.
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В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всём мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось.
Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.
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