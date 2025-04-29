https://ria.ru/20250429/mask-2013971145.html

Маск назвал падение рождаемости экзистенциальным кризисом

Маск назвал падение рождаемости экзистенциальным кризисом - РИА Новости, 29.04.2025

Маск назвал падение рождаемости экзистенциальным кризисом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал падение глобального уровня рождаемости экзистенциальным кризисом. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:26:00+03:00

2025-04-29T08:26:00+03:00

2025-04-29T08:26:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал падение глобального уровня рождаемости экзистенциальным кризисом. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. По данным издания, у предпринимателя по меньшей мере 14 детей от четырех женщин. Как сообщала газета, Маск считает, что цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения и потому стремится исправить это, пытаясь родить больше детей. "Это экзистенциальный кризис!", - прокомментировал Маск публикацию в соцсети X о рекордно низкой рождаемости в Японии, США и Австралии. В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всём мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось. Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.

https://ria.ru/20250428/putin-2013870947.html

https://ria.ru/20250428/germanija-2013925764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, сша, австралия, илон маск