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Маск назвал главную проблему КНР в будущем
Маск назвал главную проблему КНР в будущем - РИА Новости, 29.04.2025
Маск назвал главную проблему КНР в будущем
Американский предприниматель Илон Маск считает, что самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе является демографический коллапс. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:06:00+03:00
2025-04-29T06:06:00+03:00
2025-04-29T11:25:00+03:00
китай
илон маск
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе является демографический коллапс. "Демографический коллапс является самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе. Это касается почти каждой страны на Земле", — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось. Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.
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китай, илон маск
Маск назвал главную проблему КНР в будущем
Маск: главной проблемой КНР в будущем станет демографический коллапс
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе является демографический коллапс.
"Демографический коллапс является самой большой проблемой Китая
в долгосрочной перспективе. Это касается почти каждой страны на Земле", — написал Маск
в своем аккаунте в соцсети Х.
В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось.
Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.