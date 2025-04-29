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Маск назвал главную проблему КНР в будущем - РИА Новости, 29.04.2025
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06:06 29.04.2025 (обновлено: 11:25 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/mask-2013964043.html
Маск назвал главную проблему КНР в будущем
Маск назвал главную проблему КНР в будущем - РИА Новости, 29.04.2025
Маск назвал главную проблему КНР в будущем
Американский предприниматель Илон Маск считает, что самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе является демографический коллапс. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:06:00+03:00
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китай
илон маск
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе является демографический коллапс. "Демографический коллапс является самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе. Это касается почти каждой страны на Земле", — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось. Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.
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китай, илон маск
Китай, Илон Маск
Маск назвал главную проблему КНР в будущем

Маск: главной проблемой КНР в будущем станет демографический коллапс

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе является демографический коллапс.
"Демографический коллапс является самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе. Это касается почти каждой страны на Земле", — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.
В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось.
Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post
8 апреля, 04:26
 
КитайИлон Маск
 
 
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