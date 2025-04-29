https://ria.ru/20250429/mask-2013964043.html

Маск назвал главную проблему КНР в будущем

Маск назвал главную проблему КНР в будущем - РИА Новости, 29.04.2025

Маск назвал главную проблему КНР в будущем

Американский предприниматель Илон Маск считает, что самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе является демографический коллапс. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T06:06:00+03:00

2025-04-29T06:06:00+03:00

2025-04-29T11:25:00+03:00

китай

илон маск

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе является демографический коллапс. "Демографический коллапс является самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе. Это касается почти каждой страны на Земле", — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось. Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.

https://ria.ru/20250408/mask-2009931414.html

китай

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2025

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китай, илон маск