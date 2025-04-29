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"Бог вас накажет": Малышева обратилась к россиянам - РИА Новости, 29.04.2025
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09:56 29.04.2025 (обновлено: 17:52 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/malysheva-2013987059.html
"Бог вас накажет": Малышева обратилась к россиянам
"Бог вас накажет": Малышева обратилась к россиянам - РИА Новости, 29.04.2025
"Бог вас накажет": Малышева обратилась к россиянам
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:56:00+03:00
2025-04-29T17:52:00+03:00
елена малышева
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок.Гость передачи спросил у Малышевой, должен ли человек, ставший свидетелем обморока, пытаться помочь в такой ситуации."Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет", — сказала она.Телеведущая также добавила, что каждый россиянин должен уметь оказывать первую помощь. Она отметила, что в случае с обмороком нужно начать непрямой массаж сердца: таким образом кровь будет поступать в мозг, и человек даже при полной остановке сердца сможет дожить до приезда медиков, которые окажут необходимую помощь.
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елена малышева, общество, здоровье - общество
Елена Малышева, Общество, Здоровье - Общество
"Бог вас накажет": Малышева обратилась к россиянам

Малышева осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЕлена Малышева
Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Елена Малышева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок.
Гость передачи спросил у Малышевой, должен ли человек, ставший свидетелем обморока, пытаться помочь в такой ситуации.
"Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет", — сказала она.
Телеведущая также добавила, что каждый россиянин должен уметь оказывать первую помощь. Она отметила, что в случае с обмороком нужно начать непрямой массаж сердца: таким образом кровь будет поступать в мозг, и человек даже при полной остановке сердца сможет дожить до приезда медиков, которые окажут необходимую помощь.
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