https://ria.ru/20250429/makron-2014001931.html

В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на Россию

В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на Россию - РИА Новости, 29.04.2025

В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на Россию

Складывается ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:09:00+03:00

2025-04-29T11:09:00+03:00

2025-04-29T11:26:00+03:00

россия

франция

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Складывается ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о давлении на Россию.Ранее в интервью изданию Paris Match Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию якобы будет усилено в ближайшие восемь-десять дней. Как заявил сам президент, он полагает, что убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций против РФ."Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению. Именно президент Путин повторял неоднократно, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Макрона. Пресс-секретарь президента отметил, что заявление Макрона подтверждает, что в Европе пока предпочитают ориентироваться на продолжение войны."Лишний раз подтверждает, что по-прежнему, к сожалению, в европейских столицах больше предпочитают ориентироваться на продолжение войны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250429/pushkov-2013964331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, в мире, дмитрий песков