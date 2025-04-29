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В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на Россию - РИА Новости, 29.04.2025
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11:09 29.04.2025 (обновлено: 11:26 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/makron-2014001931.html
В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на Россию
В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на Россию - РИА Новости, 29.04.2025
В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на Россию
Складывается ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:09:00+03:00
2025-04-29T11:26:00+03:00
россия
франция
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Складывается ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о давлении на Россию.Ранее в интервью изданию Paris Match Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию якобы будет усилено в ближайшие восемь-десять дней. Как заявил сам президент, он полагает, что убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций против РФ."Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению. Именно президент Путин повторял неоднократно, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Макрона. Пресс-секретарь президента отметил, что заявление Макрона подтверждает, что в Европе пока предпочитают ориентироваться на продолжение войны."Лишний раз подтверждает, что по-прежнему, к сожалению, в европейских столицах больше предпочитают ориентироваться на продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
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россия, франция, в мире, дмитрий песков
Россия, Франция, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на Россию

Песков после заявления Макрона заявил, что Франция не слушает заявления Путина

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Складывается ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о давлении на Россию.
Ранее в интервью изданию Paris Match Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию якобы будет усилено в ближайшие восемь-десять дней. Как заявил сам президент, он полагает, что убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций против РФ.
«
"Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению. Именно президент Путин повторял неоднократно, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Макрона.
Пресс-секретарь президента отметил, что заявление Макрона подтверждает, что в Европе пока предпочитают ориентироваться на продолжение войны.
"Лишний раз подтверждает, что по-прежнему, к сожалению, в европейских столицах больше предпочитают ориентироваться на продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
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