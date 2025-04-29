В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на Россию
Песков после заявления Макрона заявил, что Франция не слушает заявления Путина
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Складывается ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о давлении на Россию.
Ранее в интервью изданию Paris Match Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию якобы будет усилено в ближайшие восемь-десять дней. Как заявил сам президент, он полагает, что убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций против РФ.
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"Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению. Именно президент Путин повторял неоднократно, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Макрона.
Пресс-секретарь президента отметил, что заявление Макрона подтверждает, что в Европе пока предпочитают ориентироваться на продолжение войны.
"Лишний раз подтверждает, что по-прежнему, к сожалению, в европейских столицах больше предпочитают ориентироваться на продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
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