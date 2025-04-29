https://ria.ru/20250429/makgregor-2013981629.html

"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине

"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 29.04.2025

"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине

Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:31:00+03:00

2025-04-29T09:31:00+03:00

2025-04-29T10:42:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Возможно, мы пойдем на войну в 7000 милях от дома в стране, которая не представляет никакой стратегической важности для нас", — заявил он.Макгрегор также подчеркнул, что Москва никогда не была врагом Вашингтона, назвав историю с противостоянием России чепухой.В начале месяца американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы на Украине.По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы. Он также заявлял, что Штаты показали слабость в украинском конфликте, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что многие американцы сражаются на Украине.В Кремле не раз отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html

https://ria.ru/20250426/evropa-2013508091.html

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