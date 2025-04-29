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"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 29.04.2025
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09:31 29.04.2025 (обновлено: 10:42 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/makgregor-2013981629.html
"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине
"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 29.04.2025
"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине
Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:31:00+03:00
2025-04-29T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Возможно, мы пойдем на войну в 7000 милях от дома в стране, которая не представляет никакой стратегической важности для нас", — заявил он.Макгрегор также подчеркнул, что Москва никогда не была врагом Вашингтона, назвав историю с противостоянием России чепухой.В начале месяца американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы на Украине.По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы. Он также заявлял, что Штаты показали слабость в украинском конфликте, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что многие американцы сражаются на Украине.В Кремле не раз отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html
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такер карлсон, министерство обороны сша, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, украина, сша, россия, в мире
Такер Карлсон, Министерство обороны США, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Россия, В мире
"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине

Макгрегор: Украина никогда не представляла для США стратегической важности

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях
Военнослужащий на тактических учениях - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Возможно, мы пойдем на войну в 7000 милях от дома в стране, которая не представляет никакой стратегической важности для нас", — заявил он.
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Макгрегор также подчеркнул, что Москва никогда не была врагом Вашингтона, назвав историю с противостоянием России чепухой.
В начале месяца американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы на Украине.
По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы. Он также заявлял, что Штаты показали слабость в украинском конфликте, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что многие американцы сражаются на Украине.
В Кремле не раз отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Такер КарлсонМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАВооруженные силы УкраиныУкраинаСШАРоссияВ мире
 
 
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