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"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине
"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 29.04.2025
"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине
Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:31:00+03:00
2025-04-29T09:31:00+03:00
2025-04-29T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Возможно, мы пойдем на войну в 7000 милях от дома в стране, которая не представляет никакой стратегической важности для нас", — заявил он.Макгрегор также подчеркнул, что Москва никогда не была врагом Вашингтона, назвав историю с противостоянием России чепухой.В начале месяца американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы на Украине.По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы. Он также заявлял, что Штаты показали слабость в украинском конфликте, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что многие американцы сражаются на Украине.В Кремле не раз отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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такер карлсон, министерство обороны сша, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, украина, сша, россия, в мире
Такер Карлсон, Министерство обороны США, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Россия, В мире
"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое признание об Украине
Макгрегор: Украина никогда не представляла для США стратегической важности