https://ria.ru/20250429/magadan-2013959286.html

В Магадане пресекли фиктивное трудоустройство нелегальных мигрантов

В Магадане пресекли фиктивное трудоустройство нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.04.2025

В Магадане пресекли фиктивное трудоустройство нелегальных мигрантов

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району в Магадане пресекли незаконную деятельность гражданина России и иностранца,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T03:20:00+03:00

2025-04-29T03:20:00+03:00

2025-04-29T03:20:00+03:00

россия

магадан

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МАГАДАН, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району в Магадане пресекли незаконную деятельность гражданина России и иностранца, которые фиктивно трудоустроили 30 незаконных мигрантов, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе проверки, проведенной в отношении деятельности фигурантов, установлено, что они, зная об отсутствии у иностранных граждан необходимых разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности, заключили с ними свыше 30 фиктивных трудовых договоров с целью их легализации пребывания на территории России, заведомо не планируя предоставлять им рабочие места", - говорится в сообщении. В отношении гражданина Российской Федерации и иностранца возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

https://ria.ru/20250402/migranty-2008815582.html

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россия, магадан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)