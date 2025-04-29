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Визит президента Белоруссии в Волгоград завершился - РИА Новости, 29.04.2025
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https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014210654.html
Визит президента Белоруссии в Волгоград завершился
Визит президента Белоруссии в Волгоград завершился - РИА Новости, 29.04.2025
Визит президента Белоруссии в Волгоград завершился
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Волгоград завершен, самолет белорусского лидера вылетел из местного аэропорта, передает во вторник... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:03:00+03:00
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россия
белоруссия
александр лукашенко
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Волгоград завершен, самолет белорусского лидера вылетел из местного аэропорта, передает во вторник корреспондент РИА Новости. Лукашенко, находясь на трапе своего самолета, напоследок помахал делегации провожающих и жестом выразил благодарность. Ранее президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Лидеры также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" и провели двусторонние переговоры, которые продлились четыре часа.
https://ria.ru/20250429/belorussiya-2013877506.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Визит президента Белоруссии в Волгоград завершился

Самолет президента Белоруссии Лукашенко вылетел из Волгограда

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Волгоград завершен, самолет белорусского лидера вылетел из местного аэропорта, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Лукашенко, находясь на трапе своего самолета, напоследок помахал делегации провожающих и жестом выразил благодарность.
Ранее президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Лидеры также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" и провели двусторонние переговоры, которые продлились четыре часа.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания совместного заявления и документов - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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