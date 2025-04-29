https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014210654.html

Визит президента Белоруссии в Волгоград завершился

Визит президента Белоруссии в Волгоград завершился - РИА Новости, 29.04.2025

Визит президента Белоруссии в Волгоград завершился

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Волгоград завершен, самолет белорусского лидера вылетел из местного аэропорта, передает во вторник... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:03:00+03:00

2025-04-29T22:03:00+03:00

2025-04-29T22:03:00+03:00

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Волгоград завершен, самолет белорусского лидера вылетел из местного аэропорта, передает во вторник корреспондент РИА Новости. Лукашенко, находясь на трапе своего самолета, напоследок помахал делегации провожающих и жестом выразил благодарность. Ранее президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Лидеры также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" и провели двусторонние переговоры, которые продлились четыре часа.

https://ria.ru/20250429/belorussiya-2013877506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин