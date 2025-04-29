Визит президента Белоруссии в Волгоград завершился
Самолет президента Белоруссии Лукашенко вылетел из Волгограда
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Волгоград завершен, самолет белорусского лидера вылетел из местного аэропорта, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Лукашенко, находясь на трапе своего самолета, напоследок помахал делегации провожающих и жестом выразил благодарность.
Ранее президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Лидеры также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" и провели двусторонние переговоры, которые продлились четыре часа.
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