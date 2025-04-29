https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014121674.html

Союзники присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму, заявил Лукашенко

Союзники присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.04.2025

Союзники присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не забывает о помощи союзников во Второй мировой войне, но они присоединились, когда СССР сломал хребет... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:41:00+03:00

2025-04-29T16:41:00+03:00

2025-04-29T16:41:00+03:00

в мире

белоруссия

ссср

александр лукашенко

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не забывает о помощи союзников во Второй мировой войне, но они присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму. "Конечно, мы не забываем про помощь союзников. Но давайте честно. Союзники присоединились, когда наш солдат хребет сломал фашистскому зверю", - сказал Лукашенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".​

https://ria.ru/20250408/rossija-2010013802.html

белоруссия

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Наталья Макарова

в мире, белоруссия, ссср, александр лукашенко