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Союзники присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.04.2025
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16:41 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014121674.html
Союзники присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму, заявил Лукашенко
Союзники присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.04.2025
Союзники присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не забывает о помощи союзников во Второй мировой войне, но они присоединились, когда СССР сломал хребет... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:41:00+03:00
2025-04-29T16:41:00+03:00
в мире
белоруссия
ссср
александр лукашенко
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не забывает о помощи союзников во Второй мировой войне, но они присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму. "Конечно, мы не забываем про помощь союзников. Но давайте честно. Союзники присоединились, когда наш солдат хребет сломал фашистскому зверю", - сказал Лукашенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".​
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в мире, белоруссия, ссср, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, СССР, Александр Лукашенко
Союзники присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму, заявил Лукашенко

Лукашенко: союзники присоединились, когда СССР сломал хребет фашистскому зверю

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не забывает о помощи союзников во Второй мировой войне, но они присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму.
«
"Конечно, мы не забываем про помощь союзников. Но давайте честно. Союзники присоединились, когда наш солдат хребет сломал фашистскому зверю", - сказал Лукашенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".​
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Захарова сравнила Россию и Белоруссию с Западной Европой
8 апреля, 13:37
 
В миреБелоруссияСССРАлександр Лукашенко
 
 
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