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"Билайн" совместно с Yadro тестирует отечественные базовые станции LTE

"Билайн" совместно с Yadro тестирует отечественные базовые станции LTE - РИА Новости, 29.04.2025

"Билайн" совместно с Yadro тестирует отечественные базовые станции LTE

"Билайн" совместно с производителем базовых станций Yadro тестирует отечественное оборудование стандарта LTE, сообщил журналистам заместитель генерального... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:53:00+03:00

2025-04-29T19:53:00+03:00

2025-04-29T19:53:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Билайн" совместно с производителем базовых станций Yadro тестирует отечественное оборудование стандарта LTE, сообщил журналистам заместитель генерального директора - руководитель технического блока оператора связи Валерий Шоржин. "Помимо лабораторных испытаний доработанных отечественных образцов, проводится пилотное тестирование LTE-станций Yadro в двух малых населенных пунктах Ленинградской области", - сообщил он. Так, по итогам драйв-тестов скорость передачи данных в LTE достигала 75 Мбит/с, а средний показатель составил около 40 Мбит/с. Также были проверены голосовые вызовы и процедуры мобильности при движении на скоростях 40–80 км/ч. В мае 2023 года глава российской технологической компании Yadro Алексей Шелобков говорил, что объем форвардных контрактов компании на строительство базовых станций для мобильных сетей связи до 2030 года составляет 25 миллиардов рублей. Он отметил, что заказчиками выступают "Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон". В октябре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что к 2027 году отечественные базовые станции стандартов GSM/LTE/5G выйдут в серийное производство и займут в сетях связи в России долю в 33% от общего объема ежегодно устанавливаемых базовых станций.

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