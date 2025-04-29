https://ria.ru/20250429/london-2014175688.html

"Единственная надежда". На Западе раскрыли, зачем Украина нужна Британии

"Единственная надежда". На Западе раскрыли, зачем Украина нужна Британии - РИА Новости, 29.04.2025

"Единственная надежда". На Западе раскрыли, зачем Украина нужна Британии

Экономика Великобритании испытывает серьезные проблемы, поэтому Лондон надеется нанести поражение России на Украине, пишет британский журналист Джонни Миллер в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:09:00+03:00

2025-04-29T19:09:00+03:00

2025-04-29T19:09:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Экономика Великобритании испытывает серьезные проблемы, поэтому Лондон надеется нанести поражение России на Украине, пишет британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."В попытке понять сводящую с ума политику Британии на Украине. Существует школа мысли, которая объясняет это следующим образом. Британская экономика находится в очень тяжелом положении. Их единственная надежда – победить Россию. И награбить добычу", — заявил журналист.По его мнению, антироссийская политика Великобритании и ЕС глубоко ошибочна."Проблема в том, что все те, кто втянул нас в эту историю, все еще у власти. И у них нет ни смелости, ни характера, чтобы поступить по-другому. Они скорее увидят, как Европа горит, чем признают свою неправоту", — полагает Миллер.Ранее агентство Рейтер сообщало, что Великобритания в преддверии совместного саммита королевства и Евросоюза подготовила проект документа об общих ценностях, включая приверженность территориальной ценности Украины.Как отмечали в российском посольстве в Лондоне, настрой британских властей на конфронтацию с Москвой расходится со стремлением международного сообщества, в том числе союзников Британии, к урегулированию украинского конфликта путем переговоров.

https://ria.ru/20250428/ukraina-2013747942.html

https://ria.ru/20250427/ustupki-2013647440.html

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в мире, украина, великобритания, лондон, евросоюз