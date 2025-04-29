https://ria.ru/20250429/liksutov-2013986495.html

Ликсутов: началась регистрация на экскурсии по предприятиям в честь 9 Мая

Ликсутов: началась регистрация на экскурсии по предприятиям в честь 9 Мая - РИА Новости, 29.04.2025

Ликсутов: началась регистрация на экскурсии по предприятиям в честь 9 Мая

Открылась регистрация на участие в экскурсиях по столичным предприятиям, работавшим во время Великой Отечественной войны, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:13:00+03:00

2025-04-29T10:13:00+03:00

2025-04-29T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Открылась регистрация на участие в экскурсиях по столичным предприятиям, работавшим во время Великой Отечественной войны, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Мероприятия пройдут в период с 5 по 16 мая в рамках проекта "Открой#Моспром"."По поручению Сергея Собянина город развивает промышленный туризм и реализует проекты для популяризации индустриального сектора столицы. Это помогает привлекать на производства молодые кадры, знакомить жителей с современностью и историей московской промышленности. Так, в преддверии майских праздников стартовала регистрация на экскурсии проекта "Открой#Моспром" по историческим предприятиям Москвы, которые внесли вклад в Великую Победу. Среди них кабельный завод, производители кондитерских изделий, косметики и средств гигиены, систем для авиационно-космической техники, а также разработчик гидромеханических и электронных агрегатов систем топливопитания и автоматического управления двигателей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Все желающие на экскурсиях смогут узнать историю столичных предприятий, работающих в военную эпоху, и познакомиться с их текущими достижениями."Проект "Открой#Моспром" появился в 2019 году. Сегодня он объединяет более 10 форматов – это онлайн и офлайн-туры на предприятия, мастер-классы, викторины, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое. Наибольшей популярностью среди москвичей и гостей столицы пользуются экскурсии. Каждая новая сезонная программа проекта имеет свою уникальную тематику, что позволяет участникам знакомиться с передовыми производствами различных отраслей промышленности в новом, увлекательном формате", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.В ходе мероприятий можно будет узнать историю "Москабельмета", единственной компанией-поставщиком кабельных изделий во времена Великой Отечественной войны – в сутки завод выпускал до 500 км военно-полевых проводов.Кондитерский концерн "Бабаевский", который вот уже 220 лет производит в Москве сладости, откроет свои двери для посетителей. В самые первые дни войны многие работники фабрики ушли на фронт. К станкам встали старики, женщины и подростки, а предприятие выпускало пайки и пищевые концентраты.Фабрика "Свобода" также приняла активное участие в военное время. Во время войны помимо мыла, компания производила глицерин, который нужен был армии. Сейчас "Свобода" производит косметику и средства личной гигиены.О современных технологиях и инновационных решениях в отечественной авиации и космосе можно будет во время экскурсионного тура на НПО "Наука". В 1941 году предприятие выпускало радиаторы для истребителей МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-3, бомбардировщики Пе-2, штурмовики Ил-2 и другие.Также все желающие смогут посетить НПП "Темп" им. Ф. Короткова. В текущее время предприятие разрабатывает гидромеханические и электронные агрегаты систем топливопитания и автоматического управления двигателей для самолетов.А в 1940 год завод оперативно сумел создать и интегрировать выпуск карбюраторов для авиационных двигателей М-71, М-90 и других.

https://ria.ru/20250428/liksutov-2013786794.html

https://ria.ru/20250427/liksutov-2013677168.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов