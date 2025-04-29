Боливийские ледники могут исчезнуть в ближайшие 20 лет, заявил эксперт
Родригес: боливийские ледники теряют около четырех сантиметров льда в день
Чакалтая, Боливия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Боливийские ледники находятся под угрозой исчезновения и могут растаять в перспективе 20 лет вследствие изменения климата, заявил РИА Новости исследователь из Центра гидрологии и гидравлики Высшего университета боливийского города Сан-Андрес Эдсон Рамирес Родригес.
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"Вызывает беспокойство, что боливийские ледники теряют около четырех сантиметров льда в день… и порядка одного метра снега в месяц", - сообщил эксперт.
Рамирес Родригес отметил, что 80% ледников Боливии - небольшие, они достигают максимум 150 метров в глубину. По его словам, при наблюдающемся уровне таяния эти ледники "находятся в зоне риска и могут исчезнуть в течение следующих 20 лет"
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"Если сравнить актуальные данные с показателями первого кадастра ледников 1975 года, то (за прошедшее время - ред.) было утрачено около 60% наших ледников. А если сравнивать лишь последний период 2009 и 2024 годов, составление кадастра по которому мы сейчас завершаем, то было утрачено около 30%. Таким образом, можно понять масштаб таяния этих ледников", - добавил собеседник агентства, выразив надежду на то, что новый кадастр будет полезен властям при разработке стратегий адаптации к изменению климата.
Рамирес Родригес отметил, что в Боливии исследуются показатели таяния местных ледников, воздействие на них экстремальных климатических явлений, таких как Эль-Ниньо (феномен, вызывающий повышение температуры на поверхности воды Тихого океана - ред.), аномальная жара, изменение режима выпадения осадков, а также то, как трансформируются другие экосистемы ниже по течению, например, высокогорные болота.
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Так, с 1980 года горный хребет Кордильера-Реаль протяженностью 125 километров и шириной 20 километров утратил более трети слоя льда из-за изменения климата, отметил Рамирес Родригес.
От ледников напрямую зависит жизнь миллионов боливийцев. Жители крупных городов Ла-Пас, Потоси и Оруро, которые находятся в южной части страны, получают воду с заснеженных Анд.
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